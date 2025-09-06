Win Sports en vivo: es el canal en Colombia que transmite el partido de Nacional vs. Medellín por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Betplay. ¿Cómo ver Win Sports EN VIVO? Para ver Win Sports en Colombia tienes 2 opciones: por cable o streaming. Si lo deseas ver por cable en televisión, deberá contar con el servicio de los operadores que pasan el canal como: Claro TV, Movistar TV, Tigo UNE, DIRECTV, ETB, HV Televisión, Cable Éxito, EMCALI, Telecafé Satelital y operadores regionales. Si lo deseas ver por streaming, la app de Win+, está disponible en iOS y Android.

