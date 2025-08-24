Win Sports en vivo: ver transmisión del partido de América vs. Atlético Nacional por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga Betplay. ¿Cómo ver Win Sports EN VIVO? Para que puedas ver Win Sports en vivo, deberás contar con uno de los siguientes servicios de cable como Claro TV, Movistar TV, Tigo, DirecTV y ETB. Otra opción para que puedas ver el partido de América vs Nacional es mediante la aplicación de Win Sports+, que está disponible en Android y iOS. Es importante resaltar que RCN, también pasará el partido en Colombia.

