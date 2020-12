Conforme a los criterios de Saber más

Una vez más. Christian Cueva recibió un nuevo castigo en su carrera, esta vez de parte de la mismísima FIFA. Esta falló a favor del Santos de Brasil con un pago de 7 millones de dólares, que deberán abonar el peruano y el Pachuca de México. Así, el volante del Yeni Malatyaspor se suma a la lista de futbolistas de nuestro país castigados por el máximo ente rector del balompié mundial. En algunos casos pudo hasta costar la clasificación a una Copa del Mundo.

Más allá que el primer castigo formal de la FIFA a nuestra selección se dio luego de abandonar los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, fue en las Eliminatorias a México 1970 que uno de nuestros futbolistas recibió alguna sanción desde sus oficinas. En medio de la derrota por 2-1 ante Bolivia en La Paz, en 1969, Ramón Mifflin y Nicolás Fuentes fueron expulsados por el polémico Sergio Chechelev, árbitro yugoslavo-venezolano. Ambos por agresión y fuertes reclamos por su actuación.

Su reporte trajo un castigo mayúsculo departe de la FIFA: ambos fueron suspendidos por un año. Es decir, hasta agosto de 1970, haciendo imposible su presencia en el Mundial de México. Didí le ‘sacó la vuelta’ a la suspensión hasta organizando amistosos vistiendo camisetas de Alianza Lima, la ‘U’ y Sporting Cristal para poder alinearlos. Por otro lado, los directivos peruanos buscaban reducir la sanción.

Esto se logró justo en el viaje desde Lima a Los Angeles, previo a la Copa del Mundo. Se cambió de doce a diez meses la suspensión, es decir, quedaban habilitados para el torneo. Cinco años antes, hubo una controversia con un futbolista peruano pero no para jugar en la selección. La FIFA no aceptó que Juan Joya juegue por Uruguay en las Eliminatorias a Inglaterra 1966. El ‘Negro del Once’ ya había disputado un amistoso previo, razón que no fue suficiente.

Varios hinchas peruanos dijeron presente en las afueras de las audiencias de Paolo Guerrero en Suiza. (Foto: Reuters / Denis Balibouse)

- AL CAPITÁN -

Nadie lo vio venir. El 3 de noviembre del 2017, una semana antes del partido de ida por el repechaje ante Nueva Zelanda, Paolo Guerrero fue suspendido 30 días por la FIFA al presentar un resultado analítico adverso. El capitán de la bicolor inició un largo proceso para demostrar su inocencia y no quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. Ricardo Gareca, en paralelo, estuvo alistando un posible once sin él.

Al comienzo fue peor. El castigo inicial era por catorce meses, lo que hacía imposible pensar en contar con él en la Copa del Mundo, la primera con Perú desde 1982, dos años antes de su nacimiento. Cuando el plantel ya volaba hacia Europa, el Tribunal Federal de Suiza suspendió de manera provisional ese fallo. El TAS no se opuso a esa decisión y Paolo Guerrero entró a la nómina oficial. Ya en el ‘Viejo Continente’, Sergio Peña fue desconvocado.

Este suceso generó un cambio en el Código Mundial Antidopaje. Se redujo a un mes la sanción disciplinaria para quienes den positivo en sustancias que no afectan el rendimiento deportivo. Después de Rusia 2018, Paolo Guerrero debió cumplir con la totalidad de su castigo. Regresó a los campos en abril del año siguiente, ya como jugador del Inter de Porto Alegre.

- SÍ, JEAN DEZA -

En verano de 2017, el club Levski Sofia de Bulgaria anunció la separación de Jean Deza, junto a una denuncia ante la FIFA por rescindir su contrato de manera unilateral. El hoy futbolista de Binacional se encontraba ya en nuestro país cuando estalló la noticia. Según su propia versión, había regresado para que Ricardo Gareca lo tenga en cuenta. El ‘Tigre’ lo había convocado dos años antes.

Jean Deza jugó 13 partidos en Levski Sofia. (Foto: Archivo)

“Para que pueda jugar en el Perú o en cualquier parte del mundo, el club que lo fiche está obligado a pedir una autorización temporal a la FIFA para habilitar formalmente el regreso a las canchas de Jean Deza. Esto es temporal hasta que su caso se resuelva”, contó Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación. Esto fue el inicio del fin para el polémico atacante.

Pese a contar con ofertas, no jugó un solo minuto en todo el 2017, recibiendo una habilitación en marzo del año siguiente gracias a un permiso especial. Meses antes había firmado por Sport Rosario, pero volvió a las canchas con camiseta de Sport Huancayo. Luego de varios trámites, pudo recibir su transfer desde Bulgaria. En la actualidad, es protagonista de sucesivos hechos de indisciplina.

Luego de un empate entre Bolivia y Perú en 2012, la FIFA suspendió por dos años a Joel Sánchez por doping. El en ese entonces futbolista de San Martín se defendió argumentando no saber qué le había dado su nutricionista, Raúl Hinojosa. “Ha sido un error involuntario de mi parte, pero basado en una norma. En el artículo de los estimulantes, no aparece la metilhexaneamina”, se defendió. A ‘Lito’ no le quedó de otra que aceptar este castigo.

