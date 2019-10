Tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo con la camiseta del Cruz Azul, Yoshimar Yotún se perderá los duelos amistosos de la selección peruana ante Uruguay: el de este viernes en Montevideo y el del martes en el Estadio Nacional de Lima. Dicha situación provocó la preocupación del hincha. Para nadie es un secreto que ‘Yoshi’ es una de las máximas figuras del equipo de todos y se ha vuelto casi irreemplazable en el sistema del técnico Ricardo Gareca.

Porque, aunque suelan decir que en un jugador no hace un equipo, la selección se resiente futbolísticamente cuando no está el futbolista que milita en el fútbol mexicano. Y esto, lejos de ser una opinión superficial, está comprobado por las estadísticas que a continuación repasamos.

Desde que el ‘Tigre’ asumió el mando de la selección, en marzo del 2015, la ‘Bicolor’ ha disputado 64 encuentros, entre amistosos y partidos por competencias oficiales (Eliminatorias, Copas América, y el Mundial Rusia 2018). De estos, el exSporting Cristal estuvo presente, ya sea como titular o entrando desde el banco de suplentes, en 53 oportunidades. Es decir, solo se perdió 11 partidos. Yotún es uno de los indispensables de Gareca al momento de alinear un once titular.

¿Pero cómo le fue a la selección con Yotún en la cancha? De los 53 partidos jugados, Perú ganó 23, empató 12 y solo cayó derrotado en 18 ocasiones. Una estadística positiva, teniendo en cuenta que se mantuvo sin perder en 35 choques. Cuando Yotún juega con la blanquirroja, hay grandes posibilidades de que la selección salga victoriosa o, en el peor de los casos, de que al menos no se vaya derrotada.

¿Pero le fue tan mal a la selección nacional cuando Yotún no estuvo en la cancha? La respuesta es un contundente sí. De esos once partidos en el que no estuvo presente en el terreno de juego, ya sea por lesión, suspensión o que simplemente fue suplente y no ingresó, la ‘Franja’ apenas ganó dos, igualó tres veces y cayó en seis.

¿Quiénes jugaron en lugar de Yotún?

Para suplir la ausencia del volante de la Máquina Cementera, Gareca ha probado de todo. Hizo jugar a Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Christofer Gonzales y hasta el mismo Edison Flores. Fue este último justamente quien mejor resultados le ha dado, sobre todo en las últimas Eliminatorias hacia la Copa del Mundo Rusia 2018.

Sin embargo, es ‘Canchita’ sobre quien el ‘Tigre’ ha depositado su confianza las últimas veces que le tocó lidiar con la ausencia de Yoshimar. Gareca tendrá este viernes una doble prueba de fuego: plantarle cara nuevamente a una selección histórica y de jerarquía como la ‘charrúa’, y probar alternativas para darle solución a la llamada ‘Yotún dependencia’.