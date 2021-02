Conforme a los criterios de Saber más

Cada vez falta menos. Atrás quedó aquel 10 de octubre de 2020, cuando Perú perdió 2-0 ante Argentina en el Estadio Nacional y cerró el año con apenas un punto (de 12 disputados). Las dudas se insertaron dentro y fuera, a tal punto de especularse con la salida de Ricardo Gareca. Estamos a un mes de la tercera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La selección peruana visitará a Bolivia el jueves 25 de marzo (4 pm) en La Paz y recibirá a Venezuela el martes 30 (7 pm) en Lima. ¿Los convocados llegarán bien? ¿Estamos en desventaja con respecto a nuestros rivales?

Ricardo Gareca, con 71 partidos, es el técnico que más dirigió a la selección peruana. (Foto: EFE)

A nivel general la cosa no ha cambiado mucho. La pandemia causada por el COVID-19 sigue latente y el mundo ha tomado medidas estrictas de salubridad . Muchas de sus decisiones han afectado al fútbol y, sobretodo, a las selecciones. Está claro que no a todos por igual. En algunos países sudamericanos, como Perú, todavía no se inicia la liga local. Los partidos se seguirán jugando a puertas cerradas e, incluso, algunas ligas han ‘amenazado’ con no ceder jugadores para evitar posibles contagios.

La bicolor no está ajena a esta situación. Muchos futbolistas no han tenido actividad, de manera oficial, desde el año pasado, mientras que otros todavía no se recuperan de sus lesiones. El ‘Tigre’ ya manifestó (o dio a entender) que eso no pesará a la hora de hacer el llamado. Muchos hablan que es el peor momento para jugar (por la inactividad y lesiones). Lo cierto es que, para suerte de nosotros, en Bolivia y Venezuela el panorama es similar. A continuación repasaremos cómo están los posibles convocados.

EL POSIBLE EQUIPO TITULAR

Solo Ricardo Gareca lo sabe, pero tampoco es un secreto que el DT tiene una base ya definida. Pedro Gallese debe ser el arquero titular, mientras que Luis Advíncula, Luis Abram y Miguel Trauco deben ser fijos en la defensa. Faltaría definir el acompañante del ‘Profeta’, ya que Carlos Zambrano todavía debe cumplir una fecha de suspensión y no estará en La Paz. Hoy la primera opción es Miguel Araujo, quien fue titular en la derrota en Santiago. Por encima de Anderson Santamaría, que arrancó la temporada jugando en México, pero que ha sido excluido en las últimas fechas por un tema disciplinario.

En la volante fijos son Renato Tapia, de gran presente en el fútbol español, y Yoshimar Yotún. Christian Cueva y André Carrillo tienen continuidad en Arabia Saudita, mientras que Edison Flores completaría ese tridente que acompañaría a Gianluca Lapadula, que lleva un gol en este año, pero que ha sido titular en todos los partidos de Benevento.

El último partido de la selección fue el 10 de noviembre, ante Argentina. No anota desde el 13 de octubre, en la derrota 4-2 ante Brasil. FOTO: FERNANDO SANGAMA

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO PEDRO GALLESE ORLANDO CITY (USA) 0 0 0 0 0 21 DE NOVIEMBRE LUIS ADVÍNCULA R. VALLECANO (ESP) 9 8 694 1 1 21 DE FEBRERO MIGUEL ARAUJO EMMEN (NED) 9 9 810 1 0 20 DE FEBRERO LUIS ABRAM VÉLEZ (ARG) 3 3 270 0 0 21 DE FEBRERO MIGUEL TRAUCO S. ETIENNE (FRA) 9 8 712 0 1 20 DE FEBRERO RENATO TAPIA CELTA (ESP) 8 8 720 0 1 20 DE FEBRERO YOSHIMAR YOTÚN CRUZ AZUL (MEX) 7 3 258 0 0 20 DE FEBRERO ANDRÉ CARRILLO AL HILAL (KSA) 10 7 659 1 2 23 DE FEBRERO CHRISTIAN CUEVA AL FATEH 5 1 199 1 1 23 DE FEBRERO EDISON FLORES DC UNITED (USA) 0 0 0 0 0 17 DE NOVIEMBRE GIANLUCA LAPADULA BENEVENTO (ITA) 9 9 739 1 0 21 DE FEBRERO

Los únicos posibles titulares sin continuidad en el 2021 son Pedro Gallese y Edison Flores. En el caso del primero, es la misma situación de los otros arqueros convocables, ya que la Liga 1 todavía no inicia.

LOS OTROS CONVOCADOS

En cada partido una selección puede presentar, como máximo, 23 jugadores en lista (3 de ellos deben ser arqueros). Gareca normalmente suele llamar a un aproximado de 26 futbolistas. Es probable que para esta ocasión el número aumente para evitar alguna sorpresa, como una lesión, imposibilidad para venir a jugar o contraer el virus. Algunos elementos, como Alexander Callens y Marcos López, vienen entrenando en La Videna, donde esta semana se sumaron algunos nombres nacionales para ser parte de un microciclo. ¿Quiénes podrían sumarse a los posibles titulares? Acá te lo mostramos.

Carlos Zambrano solo está habilitado para jugar ante Venezuela, este 30 de marzo. (Foto: AFP)

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO JOSÉ CARVALLO UNIVERSITARIO 0 0 0 0 0 20 DE DICIEMBRE CARLOS CÁCEDA MELGAR 0 0 0 0 0 30 DE NOVIEMBRE ALDO CORZO UNIVERSITARIO 0 0 0 0 0 20 DE DICIEMBRE CARLOS ZAMBRANO BOCA JRS (ARG) 5 5 450 0 0 21 DE FEBRERO ALEXANDER CALLENS NEW YORK CITY (USA) 0 0 0 0 0 15 DE DICIEMBRE MARCOS LÓPEZ SAN JOSE (USA) 0 0 0 0 0 22 DE NOVIEMBRE ANDERSON SANTAMARÍA ATLAS (MEX) 5 5 450 0 0 6 DE FEBRERO JEAN PIERRE RHYNER EMMEN (NED) 2 1 70 0 0 12 DE FEBRERO PEDRO AQUINO AMÉRICA (MEX) 4 2 189 0 2 20 DE FEBRERO WILDER CARTAGENA GODOY CRUZ (ARG) 2 2 147 0 0 20 DE FEBRERO HORACIO CALCATERRA CRISTAL 0 0 0 0 0 20 DE DICIEMBRE ANDY POLO PORTLAND (USA) 0 0 0 0 0 22 DE NOVIEMBRE SERGIO PEÑA EMMEN (NED) 10 10 874 1 0 20 DE FEBRERO CHRISTOFER GONZALES CRISTAL 0 0 0 0 0 20 DE DICIEMBRE RAÚL RUIDÍAZ SEATTLE (USA) 0 0 0 0 0 12 DE DICIEMBRE

¿QUIÉNES SERÍAN LAS NOVEDADES?

El nombre de Santiago Ormeño ha estado sonando, y bastante, en las últimas semanas. El delantero, que nació en México y tiene la nacionalidad peruana, viene haciendo una buena campaña con el Puebla. Ya manifestó, en más de una ocasión, su deseo de vestir la bicolor. Incluso la FPF habría enviado la carta al club avisando de un posible llamado del goleador. Cristian Benavente es otra de las alternativas. El ‘Chaval’ fichó por Charleroi y va agarrando continuidad en el fútbol belga. Aunque, por la cantidad de jugadores en su puesto, no es tan seguro que pueda estar.

Santiago Ormeño también es elegible por la selección mexicana. (Foto: Club Puebla)

JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO CRISTIAN BENAVENTE CHARLEROI (BEL) 5 3 251 0 0 20 DE FEBRERO SANTIAGO ORMEÑO PUEBLA (MEX) 7 7 553 4 0 21 DE FEBRERO

LAS GRANDES PREOCUPACIONES

Los nombres de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, en un contexto normal, deberían ser fijos en una convocatoria. Sin embargo, el presente de ambos delanteros no nos ilusiona a que puedan estar para los partidos de marzo. El ‘Depredador’ ha venido recuperándose de manera satisfactoria y acelerada, tras una grave lesión que lo marginó de las canchas en agosto del año pasado. Ya entrena con sus compañeros en Brasil, pero no ha tenido fútbol. Hoy sería un riesgo alto exponer a nuestro artillero histórico. En cuanto a la ‘Foquita’, decidió operarse tras el partido con Brasil (13 de octubre 2020). Ya hace trabajos diferenciados y él mismo ha manifestado que pronto estará apto, aunque sin minutos oficiales y sin equipo, incluso. ¿Alcanzará para entrar en la lista?

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no juegan juntos desde la Copa América 2019. (Foto: GEC)

