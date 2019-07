Árbitro del Argentina-Brasil: "Dicen que nunca hablé con el VAR y eso es una mentira"

El trabajo de Roddy Zambrano, árbitro elegido por Conmebol para el Argentina-Brasil, fue muy criticado después de la primera semifinal de la Copa América 2019. El juez ecuatoriano recientemente habló sobre el tema y se defendió.

“Entre Brasil y Argentina sabíamos que el perdedor iba a sacar a algún culpable, lo sabíamos, y en esos casos, es al árbitro. Yo estoy tranquilo, fue un sueño dirigir un partido como ese”, dijo el colegiado a Área Deportiva FM de Ecuador.

Zambrano explicó una por una las acciones polémicas que dejó el clásico sudamericano de la Copa América. El juez inició con la jugada que involucró a Sergio Agüero y terminó con el tanto de los locales.

“La primera falta, la de Agüero, ¿por qué no sacan la imagen desde atrás del arco? Agüero hace una falta temeraria, falta en ataque. De esa jugada nació un contragolpe y anotó Brasil. Yo aprecié eso y mandé a jugar”, explicó Zambrano.

El árbitro también contó qué pasó en la jugada entre Nicolás Otamendi y Arthur. “El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro”, añadió.

Por último, Zambrano aclaró que nunca perdió el contacto con los jueces encargados del videoarbitraje. “Dijeron que yo perdí la comunicación con el VAR y eso es totalmente mentira. Yo estoy tranquilo y di lo mejor de mi parte”, concluyó.