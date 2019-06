Copa América 2019 cuartos de final EN VIVO: cruces, fechas y horas de los partidos del certamen en Brasil Este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de junio del 2019, se disputarán los partidos por los cuartos de final de la Copa América 2019. Los duelos enfrentarán a Argentina vs. Venezuela, Perú vs. Uruguay, Brasil vs. Paraguay y Chile vs. Colombia

- / - Copa América 2019 cuartos de final: cruces, horas, fechas y sedes de los partidos del certamen en Brasil. (Foto: Twitter) - / -