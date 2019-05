Copa América 2019: mira el XI ideal de los cracks que no estarán en Brasil | FOTOS

Ya se dieron a conocer todas las listas oficiales de los convocados para la Copa América 2019. El sitio oficial del certamen brindó las numeraciones de los jugadores que representarán a cada país en el torneo que se llevará a cabo en Brasil desde el 14 de junio hasta el 7 de julio.

►Copa América: esta es la numeración oficial de Perú y todas las selecciones | FOTOS

►Lionel Messi confesó que extraña a Cristiano Ronaldo en LaLiga Santander



No obstante, hay muchos jugadores que tendrán que conformarse con apoyar a sus países desde lejos, en sus vacaciones, ya que no fueron tomados en cuenta para el certamen continental.

Grandes figuras, incluso algunos disputarán la final de la Champions o ganaron la Europa League, quedaron relegados por sus respectivos seleccionadores.

El Comercio preparó un listado con los once jugadores más importantes que no estarán disputando el certamen. Jugadores de la talla de Claudio Pizarro, Vinicius Jr, entre otros, no mostrará su fútbol en Brasil 2019.