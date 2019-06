Copa América 2019: ¿Cuáles son los premios que se reparten en el certamen que se disputa en Brasil?

La Copa América ingresará a le segunda ronda (cuartos de final) con los ocho mejores equipos del continente. Por haber llegado a esta instancia, las selecciones de Conmebol se aseguraron 6 millones de dólares y podrían capturar más premios en caso avancen en el certamen.

Como adelantó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, una semana antes de iniciar el certamen, la presente Copa América es la que reparte más dinero en su historia.

Según el máximo dirigente de Sudamérica, esta competición repartirá 70 millones de dólares entre los participantes, haciendo énfasis en lo que ganen los sudamericanos, ya que hay dos equipos invitados (Qatar y Japón).

Para cuartos de final ya están establecidos los partidos: Brasil vs. Paraguay, Perú vs. Uruguay, Colombia vs. Chile y Argentina vs. Venezuela. Todas estas selecciones han ganado 6 millones de dólares, pasamos a compartir todos los premios que se brindarán por cada fase.

Fase Premios en dólares Por participar 4 millones (Conmebol)/1.25 millones (ACF) Por pasar a cuartos de final 2 millones Semifinalista que quede cuarto 3 millones Tercer puesto 4 millones Subcampeón 5 millones Campeón 7.5 millones

Copa América 2019: otras distinciones y premios

No obstante, el dinero no es lo único que entrega Conmebol en este certamen. Según las bases, existen distinciones y premios que se reparten entre todas las selecciones. Según el artículo 42, se indica lo siguiente.

1. Las federaciones participantes recibirán una placa conmemorativa. Por su parte, los miembros de la delegación oficial recibirán un certificado de participación.

2. Conmebol se encargará de la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar a la conclusión de la final.

3. El equipo ganador recibirá el trofeo de la Copa América de manos del Presidente de la Conmebol.

4. Las federaciones clasificadas en primer, segundo, tercer y cuarto lugar de la competición recibirán un diploma.

5. Las selecciones clasificadas en los cuatro primeros puestos de la competición recibirán 50 medallas que serán de oro para el equipo campeón, de plata para el subcampeón, de bronce para el tercer puesto y cobre para el cuarto puesto.

6. Cada uno de los árbitros que participe en los partidos por el tercer puesto y la final recibirá una medalla.

7. Durante la competición se celebrará un concurso de deportividad por el Trofeo Fair Play.

Copa América 2019: distinciones especiales

Según el mencionado artículo, CONMEBOL especificó en sus bases que se entregarán los siguientes premios especiales.

a) Trofeo Fair Play

El equipo ganador del Premio Fair Play recibirá el Trofeo Fair Play de CONMEBOL. Las directrices vigentes se informarán por circular.

b) Botín de Oro - Goleador

El Botin de Oro se otorgará al jugador que consiga el mayor número de goles en la competición. Si dos o más jugadores anotaran el mismo número de goles, se decidirá el ganador mediante el número de pases de gol de cada uno, tal y como haya establecido el Grupo de Estudio Técnico de Conmebol.

Si dos o más jugadores siguen empatados tras considerar el número de asistencias, se tendrán en cuenta los minutos disputados en la competición: ganará el que haya jugado menos minutos.

c) Balón de Oro – Mejor jugador

El Balón de Oro se entregará al mejor jugador de la competición elegido por los miembros del Grupo de Estudio Técnico de Conmebol.

d) Guante de Oro

El Guante de Oro se otorgará al mejor arquero, basándose en una tabla elaborada por el Grupo de Estudio Técnico de Conmebol.