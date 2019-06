Uruguay vs. Panamá EN VIVO: Valverde anotó asombroso tanto para el 3-0 en el Centenario | VIDEO El ex Peñarol Federico Valverde concretó el 3-0 en el duelo amistoso internacional entre Uruguay vs. Panamá en el Estadio Centenario



Uruguay vs. Panamá EN VIVO: Valverde anotó asombroso tanto para el 3-0 en el Centenario | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)