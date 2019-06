Copa América: las claves de los cuartos de final del certamen

Empieza la fase de eliminación directa de la Copa América 2019 y serán cuatro partidos con duelos de poder a poder. Con algunos favoritismos, de Brasil por ejemplo, y otros donde nada está definido en la previa. Vale agregar que no existirá alargue en esta fase. De terminar igualados en los 90 minutos de juego, habrá penales de manera inmediata.

Brasil vs. Paraguay

Jueves - 7:30 p.m. - Arena do Gremio / Porto Alegre

Árbitro: Roberto Tobar (Chile) – VAR: Julio Bascuñan (Chile)



Los antecedentes más próximos en Copa América nos llevan a victorias paraguayas en cuartos de final tanto en el 2011 como en el 2015, ambas por penales, pero la actualidad dicta el enorme favoritismo de Brasil por lo visto en el certamen en el que es local. En el 2017, en su último enfrentamiento, por Eliminatorias los goleó 3-0.



Líder del grupo A con 7 puntos -victorias ante Bolivia y Perú, y empate con Venezuela, Brasil ha demostrado ser aquel equipo que cuando se echa a jugar puede alcanzar picos de rendimiento muy alto. Si bien Coutinho aún no aparece en toda su dimensión, se ha victo bien rodeado por jugadores como Richalison y sobre todo por la explosión de Everton.

No último encontro entre Brasil e Paraguai, Philippe Coutinho marcou esse belo gol em uma vitória por 3 a 0. Esse é pra trazer boas energias para o confronto de quinta-feira, 21h30!



🇧🇷 ❌ 🇵🇾 - 27/06 - 21h30#JogaBola #SeleçãoBrasileira #CopaAmérica pic.twitter.com/LBA8WxTJlk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 25 de junio de 2019

Los paraguayos por su parte tienen de su lado la llamada suerte, porque con dos puntos avanzaron al darse el empate entre Japón y Ecuador en el grupo C. Este antecedente no es nuevo para los guaraníes. En el 2011 también clasificaron como terceros, con 3 puntos, jugaron ante Brasil en cuartos y los sacaron por penales, para incluso llegar hasta la final.



Con Almirón como su jugador emblema, Paraguay también tiene armas como Tacuara Cardozo, Derlis González y Óscar Romero. Pero deben batallar mucho más de lo que hasta ahora para dar pelea a Brasil.

ANTECEDENTES 28.03.17 Brasil 3-0 Paraguay Eliminatorias 29.03.17 Paraguay 2-2 Brasil Eliminatorias 27.06.15 Brasil 1-1 Paraguay Copa América 17.07.11 Brasil 0-0 Paraguay Copa América 09.07.11 Brasil 2-2 Paraguay Copa América

Argentina vs. Venezuela

Viernes - 2 p.m. - Maracaná / Río de Janeiro

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) – VAR: Andrés Rojas (Colombia)



Ya no juegan los nombres y esto hace que este partido sea uno de los más parejos de la serie de cuartos. Argentina clasificó como segunda del grupo B, tras caer ante Colombia, empatar ante Paraguay y vencer a Qatar. Pero la preocupación albiceleste pasa por el funcionamiento de su equipo. Scaloni no ha sabido encontrar un once base para ser equilibrado. Sufre mucho en defensa.

De hecho, en los tres últimos partidos, Argentina no ha podido ganarle a Venezuela. En marzo último los llaneros los superaron 3-1 en un amistoso en Madrid en un gran partido de Salomón Rondón.



A Venezuela solo le han hecho un gol en esta Copa América. Defiende de manera ordenada y arriba tiene a Salomón Rondón y Jhon Murillo que pueden batallar solos ante cualquier defensa. Además, Darwin Machís ha aparecido bien y también tienen a Josef Martínez, goleador en la MLS.

ANTECEDENTES 22.03.19 Argentina 1-3 Venezuela Amistoso 05.09.17 Argentina 1-1 Venezuela Eliminatorias 06.09.16 Venezuela 2-2 Argentina Eliminatorias 18.06.16 Argentina 4-1 Venezuela Copa América 22.03.13 Argentina 3-0 Venezuela Eliminatorias

Colombia vs. Chile

Viernes - 6 p.m. - Arena Corinthians / Sao Paulo

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina) – VAR: Fernando Rapallino (Argentina)



Otro duelo parejo, con una ligera inclinación para Colombia por su momento. Los cafeteros ganaron sus tres partidos de grupo sin recibir goles pero las llaves lo llevaron a medirse con un segundo, y este es Chile. Con James como un asistidor neto -goles ante Qatar y Paraguay nacieron de sus pies.

Chile viene de caer ante Uruguay donde se vio que si bien tiene material humano, le cuesta cuando se enfrenta a equipos ordenados tácticamente. Volverá Arturo Vidal a su once para darle presencia en el mediocampo. Los sureños esperan repetir lo del 2016, cuando los superaron 2-0 en semifinales para luego ganar su segunda Copa América.



ANTECEDENTES 10.11.16 Colombia 0-0 Chile Eliminatorias 22.06.16 Colombia 0-2 Chile Copa América 12.11.15 Chile 1-1 Colombia Eliminatorias 11.10.13 Colombia 3-3 Chile Eliminatorias 11.09.12 Chile 1-3 Colombia Eliminatorias

Uruguay vs. Perú

Sábado - 2 p.m. - Arena Fonte Nova / Salvador

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil) – VAR: Patricio Loustau (Argentina)



Un Uruguay que se hace gigante con Edinson Cavani y Luis Suárez en su ataque ante un Perú que padece el bajo rendimiento de sus figuras.



El último recuerdo de un duelo ante los charrúas es la victoria por las eliminatorias en Lima en el 2017, pero a nivel Copa América nos regresa a la del 2011 cuando nos eliminaron en semifinales.

Un regalo para los hermanos de @Uruguay por la clasificación de ayer. Seguro que la camisa Tricolor les cae bien, amigos! 🇭🇺🇺🇾 #FluNaCopaAmérica pic.twitter.com/y0sudZhc92 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 25 de junio de 2019

Interesante el duelo de goleadores, eso sí. Paolo Guerrero de un lado, quien lleva 12 tantos acumulados en el certamen, desde el 2004, ante Suárez y Cavani.



Perú sufrirá la baja de Jefferson Farfán, quien abandonó la concentración tras confirmare su lesión a la rodilla.