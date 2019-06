Copa América: las estrellas que están obligadas a brillar en Brasil

Ya se respira ese ambiente de tensión y emoción característico de la Copa América. La gran atmósfera competitiva del certamen permite que este sea un óptimo escenario para que clubes puedan valorar y descubrir el talento de jugadores sudamericanos, pero también para que las estrellas ya consolidadas puedan seguir impulsando sus carreras.

Con impulsar la carrera me refiero, específicamente, a los jugadores que pasan un mal momento en sus clubes y que necesitan hacer una buena Copa para revalorizarse en el mercado. Por ejemplo, en el caso de Alexis Sánchez, el lunes tuvo una gran performance en el partido de Chile contra Japón y volvió a ser ese típico 'Niño Maravilla' que regalaba goles y atractivas jugadas.

Alexis Sánchez recibió numerosos elogios desde Inglaterra, tanto de la prensa como de su equipo. Manchester United destacó la gran actuación del chileno a través de sus redes sociales oficiales. “Gran partido de Alexis Sánchez, autor de un gol y una asistencia en el 4-0 que La Roja le propinó a Japón en la Copa América”, escribe en Twitter.

De esta manera, los jugadores que han perdido el brillo en sus equipos tienen en la Copa América una oportunidad para renacer futbolísticamente.



Alexis Sánchez

Como ya se ha mencionado, la última temporada de Alexis Sánchez con el Manchester United fue para olvidar. Sus lesiones y su bajo rendimiento causaron que el chileno sea utilizado solo en 27 partidos, de los cuales marcó apenas dos goles con los ‘Diablos Rojos’.

Alexis Sánchez solo marcó dos goles en la última temporada con el Manchester United. (Foto: Reuters)

Su rendimiento con José Mourinho al mando del United fue desastroso, por lo que fue relegado al banco de suplentes en numerosas oportunidades, generando un ambiente tenso en Old Trafford. Se pensaba que con la llegada del entrenador Ole Gunnar Solskjær la situación iba a cambiar, pero no fue así. El técnico noruego logró sacar la mejor versión de los jugadores del plantel, pero Sánchez no pudo mejorar su nivel.



No obstante, luego de tres meses de lesión, Alexis regresó a la cancha con un gol y una asistencia para la goleada 4-0 de su selección. El lunes volvimos a ver en acción al ‘Niño Maravilla’, que se ganó ese apodo gracias al buen nivel que atesoró siempre. De continuar así, Solskjær tendrá que pensarlo dos veces si desea sentar al crack chileno en el United o venderlo.



Philippe Coutinho



El volante brasileño no la pasó bien en el Barcelona. El club español le abrió las puertas de salida y le busca un destino ya. ¿La razón? Coutinho arribó a la ciudad española como el fichaje más caro en la historia del club azulgrana por más de 130 millones de euros; sin embargo, su nivel en el campo no reflejó la inversión realizada.

Coutinho disputó 54 partidos y anotó 11 goles en la última campaña con el Barcelona. (Foto: AFP)



El rendimiento de Coutinho vistiendo la camiseta del Barcelona fue decayendo de a pocos, por lo que ha sido muy cuestionado por la hinchada culé. El partido en Anfield contra Liverpool, por la Champions, fue el punto de quiebre para que ya no lo quieran más en el Camp Nou. No obstante, los azulgranas aún no le encuentran un equipo al brasileño y podría quedarse una temporada más.

El interés de venderlo es muy grande. Coutinho debe mostrar su mejor versión en esta Copa América si se quiere quedar en Barcelona. Y ya lo está demostrando. Tras la ausencia de Neymar, el atacante brasileño ha tomado la batuta de su selección anfitriona y ya les hizo ganar su primer partido frente a Bolivia firmando dos goles en el 3-0.



James Rodríguez

El rendimiento del colombiano con el Bayern Múnich tuvo momentos buenos pero también regulares. Ha jugado en 28 partidos y solo anotó siete goles. Su aporte en la ofensiva del equipo alemán no fue el esperado y, por ello, en muchas ocasiones arrancaba desde el banco de suplentes.

James Rodríguez tuvo una irregular campaña con el Bayern Múnich. (Foto: Reuters)

En comparación con la temporada 2017-18, el rendimiento de James ha ido cuesta abajo. Producto de las lesiones y de su incomodidad en el equipo bávaro, el colombiano no ha encontrado su rumbo en Alemania. Y actualmente su futuro es una incertidumbre.

En el debut de Colombia en la Copa, James ha demostrado estar en buen nivel y que puede aportar al equipo en que aterrice. No figuró en el marcador pero sí aportó con una asistencia en la victoria 2-0 de la selección cafetera frente a la argentina.



Paulo Dybala



'La Joya' apuntaba a ser el mejor jugador argentino después de Messi. Pero su rendimiento con la Juventus ha decaído con el pasar de las temporadas. Específicamente en la última, el delantero albiceleste firmó la peor actuación de su carrera. Jugó 42 partidos y solo anotó 10 goles.

Dybala firmó la peor temporada de su carrera con la Juventus. (Foto: EFE)

En el campo su efectividad en los pases ha bajado y cuando se pensaba que haría una dupla inmejorable con Cristiano Ronaldo, la situación fue otra. Por ello, la Juventus ha planteado venderlo pero aún no se ha obtenido ofertas concretas.

Tendrá que brillar en la Copa América para ganarse un puesto en la nueva escuadra que dirigirá Maurizio Sarri. Por ahora su situación con la albiceleste es complicada, porque juega en la posición de Messi y su participación puede ser escasa en el resto del torneo.



André Carrillo



El extremo peruano destacó en el Mundial Rusia 2018. Su buen rendimiento dejó un buen sabor de boca. Sin embargo, desde entonces su nivel ha sufrido un descenso. Carrillo llegó a la Liga Árabe y en la última temporada solo marcó cuatro goles en 25 partidos con el Al Hilal.

André Carrillo ingresó en los últimos minutos del empate 0-0 entre Perú y Venezuela en la Copa América 2019. (Foto: EFE)

Su presente en la selección peruana es incierto. En los amistosos previos a la Copa América, Carrillo fue uno de los más cuestionados del equipo nacional y le ha pasado factura en el arranque del certamen sudamericano, ya que ha sido relegado al banco de suplentes.

Tendrá que recuperar ese nivel que nos llenaba los ojos en Rusia 2018 con velocidad y habilidad, de lo contrario seguirá calentando banca. Esta Copa es la gran vitrina para volver a un fútbol competitivo de Europa.

Antonio Valencia

De todos los mencionados, Antonio Valencia es quien vive la situación más crítica en su carrera. De ser el auténtico capitán del Manchester United ha pasado al banco de suplentes en la última temporada. Tanto así que solo ha disputado nueve partidos con los ‘Diablos Rojos’ en toda la campaña.

Antonio Valencia solo disputó nueve partidos con el Manchester United en toda la campaña. (Foto: Reuters)

El lateral derecho tampoco la pasa bien con su selección. En su debut cayó goleado 4-0 ante Uruguay no se salvó de crítica feroz. El futuro de Valencia, además, apunta hacia la Liga de Quito, equipo de la Serie A de Ecuador. Todo se decidirá luego de la Copa América.