Perú venció 5-4 a Uruguay en la tanda de penales y clasificó a las semifinales de la Copa América 2019. El delantero y capitán de la 'Blanquirroja', Paolo Guerrero, compareció ante los medios y expresó su felicidad por lo conseguido.

Paolo Guerrero: "Estamos en condiciones de vencer a Chile" | VIDEO

"Me siento muy orgulloso de mi equipo. No tengo palabras para describir este momento. Mucha gente dice que el Perú no tiene huevos, tampoco garra, con mala intención quieren desestabilizar el grupo. Hoy demostramos que podemos, me callo la boca, nos paramos al frente de una selección que está dentro de las 10 mejores del mundo", afirmó.

Luego indicó: "Jugamos de igual a igual, le ganamos por penales, demostramos que este grupo tiene todo lo que se necesita para ganar. Estoy demasiado orgulloso".

Tras ello acotó lo siguiente: "¿El techo? Nosotros dijimos desde un comienzo que vamos a ir partido a partido. Se viene Chile, un clásico, tenemos que prepararnos y mejorar ciertos aspectos. Lo afrontaremos de la mejor manera, estamos en condiciones de ganar".

Por último: "Esto va para los 30 millones de peruanos que están felices por un triunfo de la selección. Asimismo, también para nuestras familias y quienes apoyaron siempre".