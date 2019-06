Rondón, Martínez y Soteldo, las figuras que potencian el ataque de Venezuela

Está viviendo un momento único en su carrera. Lo dice él mismo y así llega Salomón Rondón a la Copa América. Llega como goleador histórico de la selección venezolana luego de su doblete ante Estados Unidos. El atacante sumó 34 tantos y superó la marca que tenía Juan Arango con 23.

A este delantero se enfrentará la defensa peruana este sábado en el debut de la Copa América, en duelo válido por el Grupo A y que podría determinar, desde el inicio, el futuro de cada selección. Brasil es el favorito y Bolivia es el más débil.

"Salo... Salo...", corea la hinchada venezolana. Es que el delantero se ha convertido en la bandera del fútbol de su país. "Rondón baila en la alfombra de Messi", titula "El País" de España por el partido que hizo y el gol en la victoria de Venezuela sobre Argentina (3-1) en marzo pasado en Madrid.



Y qué hace que Salomón Rondón sea visto como un peligro en áreas rivales. Este año Venezuela ha jugado cuatro amistosos FIFA, con dos victorias (Argentina y Estados Unidos), en los cuales Rondón marcó una vez ante los albicelestes y doblete ante los norteamericanos. Cayó ante México e igualó ante Ecuador. Un buen registro de los llaneros con el que llegan a la Copa América.



En la temporada que acabó en Europa, el venezolano marcó 11 tantos con el Newcastle en la Premier League, con lo que acabó como goleador de su equipo. Además, se sumó a una selecta lista de sudamericanos que superaron la decena de tantos en el torneo inglés en los últimos años. Luis Suárez, Alexis Sánchez, Maxi Rodríguez, Carlos Tevez, Sergio Agüero, Leonardo Ulloa, Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho y Richarlison lograron ese registro en la última década.

Temporada Club Goles 2015-16 West Bromwich 8 2016-17 West Bromwich 9 2017-18 West Bromwich 7 2018-19 Newcastle 11

Pero Rondón no solo hizo historia en los campos, también en los escritorios. Tras debutar en Aragua Fútbol Club con 16 años (2006), pasó a Las Palmas de la Segunda de España en el 2008. Fue Balón de Bronce en el Mundial Sub 20 del 2009 y de inmediato el Málaga pagó 3,5 millones de euros en el 2010m siendo el pase más caro de cuadro español hasta ese momento.



Ya en el 2013 se convirtió en el fichaje más costoso de un futbolista llanero con su pase al Zenit de San Petersburgo por 18 millones de euros, procedente del Rubin Kazan. Dos años después el West Bromwich de la Premier League realizó su pase más caro para llevarlo a Inglaterra. Pagó 17 millones por él. Ahora el Wolverhampton busca tenerlo y con ello el venezolano jugaría la Europa League.

OTRO GOLEADOR

Venezuela no solo es Salomón Rondón. El conjunto vinotinto tiene en sus filas figuras que brillan por sí mismas. No por algo el país del norte de Sudamérica es el sexto del continente en exportar futbolistas al extranjero por detrás de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay, y claro, por encima de Chile, Ecuador, Bolivia y Perú.



"Nuestra historia es muy joven. Nos llevan 50 a 70 años las potencias. Para ganar una Copa América hay que prepararnos bien y tener futbolistas jugando en el alto nivel, pero cada día estamos más cerca", expresó el técnico Rafael Dudamel ante la pregunta de por qué Venezuela no ha ganado una Copa. Y asegura que a esta edición llegan de la mejor forma.

Cuenta en sus filas con Josef Martínez de 26 años, quien milita en el Atlanta United de la MLS. El llanero lleva 10 tantos en el torneo, donde el peruano Raúl Ruidíaz llega a 6. Mientras, en la campaña anterior logró marcar 35 tantos (31 en la temporada regular y 4 en 'playoffs') para coronarse campeón.



Tras su paso por Suiza (Young Boys y Thun) e Italia (Torino), Martínez fue a la MLS en el 2017. Sin embargo, sus buenas actuaciones hicieron que se le abra nuevamente las puertas de Europa, pero él renovó su contrato con el Atlanta hasta el 2023 con un salario de 4 millones de euros por temporada.

EL NUEVO CEREBRO

Ante la lesión de Adalberto Peñaranda se hizo la convocatoria de Yeferson Soteldo, jugador del Santos de Brasil, donde también milita el nacional Christian Cueva. El llanero usa la mítica camiseta número '10' que en sus tiempos lució Pelé.



En la actual campaña del Brasileirao, Soteldo ya ha disputado siete partidos con el Santos, seis de ellos como titular y ha marcado un gol. Cueva, por su parte, ha jugado solo 4 encuentros y apenas en uno empezó las acciones.



Lo curioso es que uno suele reemplazar al otro. Cueva lo sustituyó ante Inter y Soteldo hizo lo propio con el peruano ante CSA, mientras que jugaron varios minutos juntos frente a Fluminense y Palmeiras.

No se pude dejar de mencionar al portero Wuilker Faríñez, al volante Arquímedes Figuera, que militó en Universitario, a Tomás Rincón, Jhon Murillo, entre otros.



Así llega Venezuela a la Copa América. Tiene razón Dudamel. Históricamente no han sido potencia, pero cada día son más competitivos.