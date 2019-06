Takefusa Kubo: "Fue una experiencia muy mala y una derrota muy dura para el equipo"

El atacante de la selección japonesa de fútbol Takefusa Kubo, nuevo fichaje del Real Madrid, afirmó este lunes, después de la derrota por 0-4 ante Chile en el Grupo C de la Copa América, que el traspiés frente a 'La Roja' fue un golpe "duro" para el subcampeón asiático.

"Perdimos 4-0 ante un campeón como Chile. Fue una experiencia muy mala y una derrota muy dura para el equipo", señaló Kubo al responder en español en la zona mixta del estadio Morumbí de Sao Paulo, escenario del partido que cerró la primera jornada del Grupo C.

Kubo, el jugador más joven en esta edición del torneo continental y que dio pinceladas de su talento en el ataque nipón, lamentó no haber podido contribuir más a un buen resultado del seleccionado nipón, que después de veinte años y en su segunda participación reapareció en la Copa América.

"Pude hacer muchas cosas, pero no pude marcar, no pude dar una asistencia y no pude ayudar como pensaba al equipo y eso me fastidia mucho, pero hay que seguir adelante", opinó la joven 'joya' del fútbol japonés.

Para Kubo, quien estará la próxima temporada en el Castilla, el filial del Real Madrid, los siguientes partidos serán una "revancha" después de la lapidaria derrota frente al combinado chileno, actual bicampeón de la Copa América.

"Eso (la revancha) lo intentaremos", puntualizó el habilidoso delantero, que apareció en el equipo titular en el lugar del experimentado Shinji Okazaki, de 33 años y que dejó las filas del Leicester inglés en el final de la temporada.

Los goles de Chile fueron convertidos por el artillero Eduardo Vargas, en dos oportunidades; Érick Pulgar y Alexis Sánchez.

Chile, que comparte con Uruguay el liderato del Grupo C, jugará el viernes ante Ecuador, en Salvador, y cerrará la primera fase cuando mida fuerzas ante los uruguayos el 24 de junio en Río de Janeiro.

Japón, por su parte, chocará el jueves ante Uruguay, en Porto Alegre, y terminará la fase de grupos ante Ecuador, en Belo Horizonte, también el día 24.

