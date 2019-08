Copa Bicentenario: ya solo quedan ocho equipos en carrera

Por: Eliezer Benedetti



La Copa Bicentenario dio fin a una jornada muy sorpresiva y emocionante para el fútbol peruano. Luego de que Sporting Cristal se adueñara del último boleto a los cuartos de final del novedoso torneo, se definieron los duelos que deparará la siguiente ronda. Son ocho equipos nacionales los que siguen en la lucha por el sueño sudamericano.

Como se supo desde un inicio, el equipo que levante el título al final del certamen obtendrá un cupo para disputar la Copa Sudamericana 2020. Sea el campeón de la Liga 1 o la Liga 2 (Segunda División), el premio ya está definido y no hay vuelta atrás. Por ello, no se trata de cualquier riña insignificante, sino de una gran contienda por alcanzar el privilegio de competir en uno de los campeonatos de la Conmebol que ahora ofrece un buen incentivo económico.

El resumen del Sporting Cristal vs. Sport Boys, por los octavos de final de la Copa Bicentenario. (Video: GOLPERU)

Deportivo Municipal, Sport Huancayo, Academia Cantolao, Real Garcilaso, Universitario, Sporting Cristal (Primera), Deportivo Coopsol y Atlético Grau (Segunda) serán los ocho protagonistas de los cuartos de final de la Copa Bicentenario que se disputarán del 3 al 5 de setiembre.

-Dominio Liga 1-

Aunque el favoritismo siempre recae en los clubes de la Liga 1, cualquier cosa puede suceder en el fútbol y así lo ha dictaminado el dúo de la Liga 2.

El cuadro del Atlético Grau llegó hasta esta instancia contra todo pronóstico. Igualó 2-2 en los 90 minutos contra UTC de la Liga 1 y, en la reñida tanda de penales, se quedó con la victoria y el pase a la siguiente ronda. Ahora tendrá un reto más complicado frente a Sporting Cristal, vigente campeón nacional.

Por su parte, Deportivo Coopsol también dio la sorpresa cuando empató 1-1 en el tiempo reglamentario contra la Universidad San Martín. La efectividad del club del norte de la capital desde los 12 pasos le permitió clasificar a cuartos, donde tendrá como rival a nada menos que Universitario.

Los otros resultados sí obedecieron a la lógica. Aunque se complicaron, los seis equipos de la Liga 1 que obtuvieron su pase fueron favoritos en los encuentros que disputaron el fin de semana. De esta manera, las parejas para los siguientes duelos en setiembre quedaron formadas así y disputarán en la casa del más 'débil', que se establece a través de un ránking.

- Atlético Grau (L) vs. Sporting Cristal (V)

- Deportivo Coopsol (L) vs. Universitario (V)

- Sport Huancayo (L) vs. Deportivo Municipal (V)

- Real Garcilaso (L) vs. Cantolao (V)

Cabe señalar que esta ronda seguirá el mismo formato de los octavos y también el de la final del certamen; es decir, se disputará un solo partido y, en caso de empate en los 90’, se definirá el pase en la tanda de penales. En semifinales se jugarán partidos de ida y vuelta.

Lo que no podrá ocurrir en esta Copa Bicentenario es una final entre los dos equipos de Segunda, ya que en 'semis' se tendrían que enfrentar. En esa instancia podría disputarse un 'U' vs. Cristal, una verdadera final adelantada. En la otra serie se ubican cuatro equipos de la Liga 1. La clasificación a la próxima Copa Sudamericana debe ser un atractivo suficiente para seguir apuntando al título.