Ya está todo listo para que este 18 y 19 de setiembre Lima reciba a nuestra selección peruana en el Jockey Club del Perú y se juegue la serie por un pase a los qualifiers de la Copa Davis, el mundial de tenis.

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El equipo –recientemente confirmado por el capitán Lucho Horna- estará conformado por Ignacio Buse, primera raqueta nacional, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino. Por su lado, la escuadra paraguaya, a la que nos enfrentaremos en esta oportunidad, estará liderada por uno de los talentos sudamericanos del momento: Daniel Vallejo. Lo acompañan Martín Vergara, Alex Santino y Hernando José Escurra.

Las oportunidades de salir con victoria de esta serie son muy grandes, aunque no debemos darla por sentado en ningún momento. Paraguay cuenta hoy con un factor clave: el presente de Daniel Vallejo. El actual #60 del mundo viene creciendo a paso firme en el último año probando sensaciones en el circuito grande. Por estas fechas en el 2025 rodeaba el puesto 250 del ranking, hoy sueña con el top 50 del mundo y lo tiene muy cerca. Además de la progresión en su juego, esta temporada ha tenido la oportunidad de disputar en varios de los torneos más importantes, partiendo de los cuatro Grand Slams (en Australia solo fue la ronda de qualy).

Hoy tuvimos la conferencia de prensa de presentación para el equipo peruano de la Copa Davis. 🎾🇵🇪



🧵 Abro hilo con momentos destacados: pic.twitter.com/MyEAbLDTjZ — María Paula Regalado (@mapiregaladom) September 14, 2026

De esa forma, su actuación más destacada a nivel ATP este 2026 fue en el M1000 de Madrid, donde llegó hasta la ronda de 32 –viniendo desde la qualy- después de dejar en el camino a rivales de peso como Learner Tien y Grigor Dimitrov. Sumado a eso, ‘Dani’ logró dos títulos Challenger consecutivos a inicios de año en Itajai y Concepción, ambos en arcilla, superficie donde siempre ha tenido mejores resultados y además es la elegida para esta serie en Lima. Ahora la raqueta #1 de Paraguay llegará a la capital peruana con mucha hambre de seguir representando a su país, pues ya viene haciendo historia.

Aunque en la Copa Davis el factor ranking no siempre es determinante, no podemos ignorar del todo la jerarquía que nos agrega: hoy el Perú vuelve a tener a tres representantes en el top 200 de singles. Así, con la presencia de Nacho Buse (#34), Gonzalo Bueno (#168) y Juan Pablo Varillas (#190), además de nuestros doblistas Alexander Merino bordeando también este ranking en dobles (#202) y Arklon Huertas del Pino muy cerca (#237), podríamos esperar mejores perfomances frente a un equipo paraguayo cuyo único representante en el circuito Challenger y ATP es Vallejo.

Independientemente de los números, cada serie de la Copa Davis se mide por los momentos de sus tenistas. En esta ocasión, donde además la localía juega un rol crucial a nuestro favor, y destacando la evidente e impresionante racha de Nacho Buse en lo que va del año, la duda principal surge sobre quién será la raqueta #2. Por un lado, con mejor ranking y ya consolidado dentro del top 200, y habiendo tachado la importante meta de jugar las clasificatorias de los 4 Grand Slams, Gonzalo Bueno mantiene su presencia constante en el circuito Challenger; aunque sin títulos esta temporada (sí un par de finales), Gonza ha comenzado ya su transición hacia los torneos más grandes y se acerca, poco a poco, a una nueva etapa en su carrera.

Rodrigo Sánchez (segundo) y Duilio Beretta (último) también son parte del equipo como entrenadores. (Foto: Jesús Saucedo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Por otro lado, Juanpi Varillas, quien este año volvió a demostrar por qué fue él quien nos devolvió las alegrías al deporte después de tantos años en la sequía. Su cuerpo volvió a permitirle competir a buen ritmo, a encontrarse cómodo dentro de una cancha, y con el espíritu competitivo que siempre lo ha caracterizado, volvió a recolectar resultados importantes: semifinal en el Challenger 125 de San Marino desde la qualy, semifinal en Bogotá, Asunción y Buenos Aires, y, los más importantes y recientes, final en el CH de Como y volver a jugar la qualy de un Grand Slam en el US Open.

En cuanto a los dobles, los convocados son Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino, quienes han sabido representarnos en más de una ocasión. Sin embargo, la alineación para el partido de dobles puede variar hasta momentos antes del encuentro, por lo cual tendremos que esperar a los resultados y, claro está, a las decisiones de Lucho Horna.

“Vamos a disfrutar mucho la serie”, aseguró Ignacio Buse, la primera raqueta nacional. “Siempre es lindo jugar de local, espero que la gente se comporte a la altura de lo que significa para nosotros la Davis”, agregó Juan Pablo Varillas.

La serie se vivirá en el Jockey con tribunas para más de cuatro mil aficionados. “Vamos a ver un show tenístico”, prometió Lucho Horna, el capitán del seleccionado patrio, quien confirmó que Buse será la raqueta uno.

Dicho todo esto, tenemos mucho con qué ilusionarnos. Pero confiarnos, nada: si las decisiones del capitán paraguayo, Paulo Sergio Carvallo, pasan por hacer a Daniel Vallejo protagonista en todos los encuentros, las cosas podrían complicarse.

Somos favoritos y nuestras tribunas se pintarán de rojo y blanco, eso es lo único certero. Que se escuche en todo el mundo: ¡Perú es clave!

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