Por María Paula Regalado

Ya está todo listo para que este 18 y 19 de setiembre Lima reciba a nuestra selección peruana en el Jockey Club del Perú y se juegue la serie por un pase a los qualifiers de la Copa Davis, el mundial de tenis.

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