“Si Buse llega bien, algo puede pasar”: Cómo está Nacho y cuál es el plan para la hazaña ante Alemania en la Davis

El cuadro nacional enfrenta este viernes y sábado a Alemania en Dusseldorf por las Qualifiers, la serie que clasifica a Las Finales, pero ese paso significa pasar por encima de Alemania, país con cultura tenística y con grandes representantes. De hecho, dos de sus convocados ocupan mejores puestos en el live ránking que los nacionales.

Y más, si la serie debe jugarse de visita y en cancha dura indoor, condiciones que no favorecen al juego de los peruanos. Sin embargo, en el tenis peruano existe la plena confianza de hace un buen papel, más ahora que se confirmó que Ignacio Buse formara parte del equipo.

Buse fue convocados por Lucho Horna, junto a Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino, pese a que estuvo lesionado durante toda la pretemporada. De hecho, no ha tenido actividad durante este 2026.

No se inscribió en la Qualy del Australian Open y espero a entrar al cuadro principal, que finalmente no se dio. Siguió entrenando, pero tampoco jugó Challenger, aunque sí se inscribió a los torneos pos el cruce ante Alemania (ATP 500 de Río y el ATP 250 de Santiago).

Fuentes de El Comercio cercanas al equipo nacional aseguran que Ignacio Buse nunca pensó en bajarse de la convocatoria, y lo ratificó el pasado viernes con la publicación en redes sociales en la que se le ve con un miembro de su cuerpo técnico y la leyenda: “Con todo a la Davis”. La comunicación entre Lucho Horna y el equipo técnico y médico de Nacho fue constante para ver la evaluación y tomar decisiones.

De lo que si se es consciente en tienda peruana es que llegará sin ritmo de competencia, ya que se lesionó apenas iniciada su pretemporada y su último partido fue el 17 de noviembre en la final del Challenger de Montevideo, a diferencia de sus compañeros que al menos suman cinco encuentros este año.

El plan nacional para enfrentar a Alemania inició el fin de semana con el viaje de miembros de la delegación viaje a Dusseldorf para iniciar los trabajos. Lucho Horna está acompañado del preparador físico, el fisioterapeuta, asistentes y con los jugadores que estén a disposición.

La semana que pasó, los peruanos jugaron en el Challenger de Concepción, donde se vio la grata sorpresa del retorno de Conner Huertas del Pino a la actividad tras una suspensión.

Por el momento solo son cuatro los convocados. No se ha anunciado a un quinto integrante. El presidente de la Federación Peruana de Tenis, Mario Monroy, confía en el papel que Perú pueda hacer ante Alemania. Él deja en manos de Horna las decisiones deportivas, pero asegura que están para pelear. “Perú va por la hazaña. Si Buse llega bien, algo puede pasar. A Gonza lo vi mucho mejor en cancha dura. No hay que descartar nada”, nos comenta sobre lo que espera.

Eso sí, su mirada va más allá. “En este equipo hubo un cambio, sienten que le pueden ganar a cualquiera”, agrega, pero apunta a lo que se puede aprender. “Más allá de lo que pase, vamos a salir bien”, dice porque enfrentar a países potencia como Alemania asegura eso, desde las instalaciones en las que entrenarán hasta ver cómo trabajan los rivales cada partido.

Alemania tiene como sus mejores raquetas a Jan-Lennard Struff (82ATP) y a Yannick Hanfmann, 102 ATP que superó la Qualy de Australian Open y fue eliminado en segunda ronda del cuadro principal por Alcaraz. Sin embargo, tienen a una quinta carta pendiente. El capitán Michael Hohlmann no la ha usado aún y esta podría ser para Alexander Zverev, dependiendo de cómo finalice el Australian Open y el calendario que tiene por delante.

Sin embargo, eso no intimida a los peruanos, menos a Gonzalo Bueno que viene de jugar la Qualy del Australian Open. “Sus rankings son mejores que los nuestros, pero nosotros siempre como equipo estamos dispuestos a competir y estamos con mucha confianza en que en que juntos le podemos ganar a cualquier equipo”, aseguró para la web de la Copa Davis.

Si bien, Gonza es el único que ha jugado en cancha dura este año, el equipo peruano espera que esa semana de entrenamiento previo pueda ayudarlos a entender la cancha y salir preparador para el difícil duelo.

Fechas

6-7 febrero: Perú vs. Alemania

Qualifiers: 13 series

Setiembre

Fase de Grupos de Las Finales: Los 13 ganadores de los Qualifiers + España (Italia espera en Las Finales)

Grupo Mundial: Los 13 perdedores + 13 ganadores de playoffs Grupo Mundial I

**