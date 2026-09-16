Las 4.200 mil entradas puestas a la venta para la Copa Davis se agotaron apenas salieron al mercado. El entusiasmo por el tenis crece en el Perú y quedó demostrado con la demanda para ver la serie ante Paraguay por la Copa Davis en el Jockey Club este viernes y sábado.

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En una decisión pensada con anticipación y consientes de la actualidad del deporte, la Federación Peruana de Tenis decidió cambiar de escenario y eligió el campo del Jockey Club para disputar este duelo por el Grupo Mundial I. La principal razón, llevar a más gente a las tribunas para que se haga sentir la localía.

“Esta semana no se compara con ninguna, es lo mejor que puede pasar”, asegura Ignacio Buse, hoy raqueta número 1 del país con su puesto 30 ATP, y el encargado de liderar el equipo.

Y el joven tenista está de acuerdo con el cambio de dejar el Lawn Tennis y pasar al Jockey Club, ya que tendrá más gente alentándolo. “Va a estar muy bueno”, asegura.

El propio Luis Horna, capitán de la selección, aseguró un “show tenístico” en esta serie. Los ojos estarán puestos en el duelo entre Ignacio Buse y el paraguayo Daniel Vallejos, dos tenistas de 22 años con presente y futuro. El peruano es 34 ATP y el guaraní ocupa el puesto 58.

Copa Davis

Ya en este campo se disputaron dos Challenger de Lima I, entre el 2022 y 2025. Gonzalo Bueno llegó a la final del 225 y a semis en el 2022. Es decir, ya los peruanos conocen el campo de juego, ya que los seleccionados, salvo Alexander Merino, han tenido oportunidad de jugar el torneo.

Desde la Federación explicaron que se construyeron las tribunas temporales para duplicar la capacidad que se tenía en el Estadio Hermanos Buse del Lawn Tennis. “Armamos una estructura especial para que aguante la capacidad que queríamos. Pasamos de 1.900 en el Lawn Tennis a 4.200 acá”, nos explica Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana de Tenis.

Copa Davis

Pero no solo las tribunas se levantan como una ola gigante para que los peruanos puedan disfrutar del mejor tenis, también se construyeron 20 palcos en total en las tribunas sur, norte y occidente, para la comodidad de los aficionados.

Según tiene establecido la Federación, el acceso será por la puerta 4 del Jockey Club, por la Avenida El Derby. Dentro de las instalaciones, el visitante podrá disfrutar de dos zonas comerciales para disfrutar de los dos días de tenis, además de los accesos bien señalados para el campo de juego.

Para el primer día de competencia, el viernes 18, las puertas se abrirán desde las 2 de la tarde, dos horas antes del inicio de los encuentros. Mientras que para el sábado 19, la apertura de puertas está definida para el mediodía, ya que el duelo de dobles empieza a las 2 p.m.

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