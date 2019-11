A pocos días del partido entre River Plate vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2019, los hinchas pasaron por un mal momento. Cientos de fanáticos fueron en busca de sus entradas y se regresaron sin nada.

Miles de seguidores de Flamengo y River Plate ya compraron sus entradas. Ahora solo tenían que canjearla para poder entrar al estadio. Se tenía planificado que el último lunes comenzaría la entrega desde las 2:00 p.m.

Los Domos de San Miguel y el YOY Lima Box Park del Jockey Plaza fueron los dos puntos asignados para que los hinchas vayan a canjear sus boletos. Sin embargo, nada salió como se planificó.

River Plate vs. Flamengo: estos son los requisitos que debes seguir para canjear las entradas.

El primer día fue todo un caos para los hinchas porque tuvieron que esperar desde la 1:00 p.m. por las puras. Luego de más de dos horas, fueron avisados que el sistema estaba fallando. Algunos optaron por retirarse y otros reclamaron a los organizadores porque querían sus entradas para ese mismo día. Al caer la noche, el sistema comenzó a funcionar y solo unos pocos pudieron canjear sus entradas.

Cabe resaltar que desde hoy hasta el viernes la entrega de entradas debería ser normal. Los horarios para ambos lugares son desde es de 9 a.m. a 10 p.m. También puedes canjear tu entrada el mismo sábado. El horario es de 11 a.m. hasta las 2 p.m., una hora antes del juego. A ello hay que agregar que no hay un punto especial para una determinada hinchada.

River Plate y Flamengo jugarán este sábado 23 de noviembre en el Estado Monumental de Lima, la final de la Copa Libertadores. Las hinchas de ambos equipos ya comenzaron a llegar.

Copa Libertadores 2019: reclamos, desconcierto y todo lo que se vivió en el primer día de entrega de