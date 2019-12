Como cada comienzo de año, el desafío más grande que tendrán los equipos peruanos que lograron clasificar es hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. Esta vez, nuestros cuatro representantes serán Binacional, Alianza Lima, ya en zona de grupos, Cristal y Universitario, que harán su debut en la Fase 2 y 1 respectivamente. El reto es gigante por donde uno lo mire: desde el 2013 que un club peruano no logra jugar los cuartos de final de la competencia continental, el último en hacerlo fue Real Garcilaso.

► Liga 1: las jóvenes ‘promesas’ que buscarán consolidarse en el 2020

► André Carrillo despidió el 2019 con un gol en la victoria de Al-Hilal ante Al-Adalh | VIDEO

Y, refiriéndonos puntualmente a los tres grandes de nuestro país, el panorama no es menos dramático. Los cremas y blanquiazules no juegan octavos de final desde el 2010, mientras los rimenses no participan de dicha instancia desde el 2004. ¿Pero qué les espera en la próxima edición a los equipos en mención? ¿Cuál es el presente de sus futuros rivales?

Binacional (Grupo D)

River Plate

River buscará tomarse su revancha, tras perder la final de la Copa Libertadores 2019 ante Flamengo. (Foto: AP)

En las últimas dos ediciones, el cuadro argentino se proclamó campeón y subcampeón del torneo, respectivamente. La ‘Franja’ siempre es favorita. El mayor refuerzo que tiene el conjunto argentino es que, hace unas semanas, el técnico Marcelo Gallardo confirmó que continuará en el cargo.

Por ahora, la única baja confirmada es la partida de Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Por lo demás, todavía no hay noticias sobre posibles refuerzos. Actualmente, en la Superliga argentina marcha quinto, pero a solo tres unidades del líder Boca Juniors. Su más reciente antecedente es haber ganado la Copa Argentina ante Central Córdoba hace menos de un mes.

Sao Paulo

Sao Paulo no tuvo un buen desempeño en el Brasileirao, pero le alcanzó para clasificar a la Libertadores 2020. (Foto: AP)

Tiene en su plantel a figuras de la talla de Dani Alves o el español Juanfran Torres, ex-Atlético de Madrid. El ‘Tricolor’, que ha levantado este trofeo tres veces, es dirigido por Fernando Diniz, quien cuenta con un largo recorrido por el fútbol brasileño: Botafogo, Paulista, Altético Paranense, entre otros.

En el último Brasileirao, el cuadro blanquinegro tuvo un desempeño irregular y no acostumbrado a lo que dicta su gloriosa historia: acabó en el sexto lugar. En ataque, su principal arma para hacer goles es Alexandre Pato, recordado en su momento por ser una de las jóvenes promesas del fútbol brasileño.

Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU)

LDU cuenta con Antonio Valencia como su máxima figura. El ex-Manchester United es el líder del plantel. (Foto: AP)

En la última campaña de la Serie A ecuatoriana, acabó en la sexta posición con 49 puntos, a trece del líder Macará, y quedó como subcampeón, tras perder la final ante Delfín. Es dirigido por el experimentado entrenador uruguayo Pablo Reppeto, quien cuenta con cuatro títulos en su palmarés.

Asimismo, tiene jugadores de renombre para el fútbol norteño, como es el caso de Antonio Valencia, y cuenta con el uruguayo Rodrigo Aguirre como su mayor carta para hacer goles. El charrúa acumuló 12 tantos en la última temporada del fútbol ecuatoriano y es un elemento de temer dentro del área.

Alianza Lima (Grupo F)

Nacional

Nacional es el flamante campeón del fútbol uruguayo y uno de los favoritos a pasar a octavos de final. (Foto: AP)

Es el flamante campeón del fútbol uruguayo y el mejor equipo charrúa de la actualidad. En el Torneo Apertura logró ubicarse en la tercera posición con 27 puntos. Sin embargo, en el Clausura fue primero (34), por encima de Peñarol, su rival eterno.

El campeón es dirigido técnicamente por el uruguayo Álvaro Gutiérrez, quien antes se puso el buzo de LDU de Quito y Al Shabab de Arabia Saudí. Con el Nacional ya logró dos títulos nacionales en el país oriental y fue elegido mejor estratega uruguayo del 2014 por el prestigioso diario “El País”. El goleador y hombre más peligroso del ‘Decano’ es el argentino Gonzalo Rubén Bergessio, quien renovó su vínculo con la institución recientemente.

Racing Club

Racing llegará a la Copa Libertadores con nuevo técnico: Sebastián Beccacece. (Foto: AP)

Uno de los clubes más populares el fútbol argentino y hace cinco días se coronó como el flamante campeón de la Copa de Campeones en Argentina. La baja más sensible que tiene la ‘Academia’ será la partida de técnico Eduardo Coudet al Internacional de Porto Alegre. No obstante, su reemplazante será Sebastián Beccacece, de impecable campaña con Defensa y Justicia pero sin dar la talla en Independiente de Avellaneda, su más reciente club.

En el presente, Racing marcha octavo en la Superliga del fútbol argentino con 26 unidades, pero solo a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors (30). Todo su poder ofensivo recae en la capacidad goleadora de los experimentados Lisandro López y Darío Cvitanich.

Estudiantes de Mérida

Estudiantes es uno de los cuadro más tradicionales del fútbol venezolano. (Foto: AP)

Es uno de los conjuntos más antiguos dentro del balompié profesional de Venezuela: fue fundado el 4 de abril de 1971. Su clásico rival por la cercanía geográfica es el Deportivo Táchira, con el cual disputa en llamado ‘Clásico andino’ del campeonato llanero. En este 2019 tuvo un Torneo Apertura brillante, al ser cuarto en la tabla. Pero después sufrió un bajón futbolístico y, en el Clausura, quedó en el puesto quince en el torneo que disputaron 20 equipos.

El técnico del cuadro llanero es el argentino Martín Brignani de 47 años de edad. Como jugador, aparte de su exitoso paso por el conjunto académico, militó en el Caracas FC, Trujillanos FC y Unión Atlético Maracaibo. La gran figura del equipo es el atacante Luis José Castillo, quien esta temporada anotó 7 goles.

Sporting Cristal (Fase 2: enfrentará a uno de los siguientes rivales)

Atlético Progreso

Atlético Progreso es uno de los equipos más antiguos del fútbol uruguayo. (Foto: AP)

Es de la ciudad de Montevideo y fue fundado en 1917. Actualmente juega de local en el Estadio Abraham Paladino, con capacidad para 7.200 personas. No obstante, pese a ser uno de los clubes antiguos del campeonato uruguayo, su mayor logro deportivo fue la temporada de 1989, en la que terminó primero y obtuvo el Campeonato Uruguayo. No tiene más títulos importantes en su palmarés.

En la última temporada del fútbol uruguayo, en el Torneo Clausura acabó en la tercera posición haciendo un total de 33 puntos, detrás de los dos grandes del país oriental: Nacional y Peñarol (34). No obstante, en el Apertura terminó en el puesto siete. Es decir, fue de menos a más durante los doce meses del 2019.

Gustavo Alles es la máxima figura del conjunto charrúa, quien es dirigido por el técnico local Leonel Rocco. En este temporada, marcó diez tantos en 31 duelos disputados. Además tiene una amplia experiencia en su país, ya que antes vistió las camisetas de Rentistas, Juventud, Liverpool y Racing, mientras que jugó en el extranjero por Atlético Baleares de la Segunda B de España, Adana Demirspor y nada menos que por el Sport Rosario del fútbol peruano en el 2017.

Barcelona

Barcelona tiene una de las hinchadas más fervorosas del fútbol ecuatoriano. (Foto: AP)

Es de Guayaquil y uno de los equipos más grandes y tradicionales del fútbol ecuatoriano. Se fundó en el 27 de diciembre de 1987 y cuenta con 15 títulos locales y dos subcampeonatos de Copa Libertadores (1990, 1998). Además, juega de local en el imponente Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, que tiene capacidad para 50 000 espectadores.

En la tabla general, el cuadro barcelonista acabó en la segunda posición con 55 puntos, detrás de Macará (62). Además, se consagró como el cuadro más goleador del torneo con 56 conquistas a favor. En 30 partidos su saldo fue el siguiente: 17 victorias, 4 empates y nueve derrotas. Pese a no salir campeón, tuvo un año más que aceptable en cuanto a rendimiento y a resultados.

Hace poco de un mes, Barcelona presentó como nuevo entrenador al argentino Fabián Bustos, quien el pasado domingo 15 de diciembre del 2019 se proclamó campeón con el Delfín FC de la LigaPro ante Liga de Quito. El entrenador de 50 años dirigió nueve clubes en total durante toda su carrera y todos del fútbol ecuatoriano: Manta, Deportivo Quito, Imbabura, Técnico, Macará, Manta, Liga de Portoviejo, Delfín y ahora Barcelona. El hombre gol de Barcelona es el ecuatoriano Fidel Martínez. El atacante de 29 años marcó 16 tantos en 27 duelos disputados en esta temporada.

Universitario (Fase 1)

Carabobo FC

El conjunto venezolano ya comenzó su pretemporada con miras a la Copa Libertadores y al torneo local. (Foto: AP)

El rival de Universitario empezó su pretemporada el lunes 16 de diciembre, aunque cabe mencionar que su último duelo de la temporada lo disputó el 3 de noviembre. Los cremas, por su parte, recién entrenan desde el 26 de diciembre, diez días después que su adversario.

Fue en la primera parte del 2019 en el que Carabobo mostró su mejor versión futbolística. Por el Torneo Apertura, en una tabla de 20 equipos, acabó en la primera posición con 43 puntos, por encima del hoy campeón Caracas (35). Sin embargo, fue para el Clausura en donde reflejó un claro bajón: acabó en la casilla 13. Fue tan mala la campaña que, en sus últimos ocho partidos, ganó uno y perdió siete.

Carabobo tuvo una gran primera parte del año, pero luego decayó en su rendimiento. (Foto: AP)

Así como los cremas, sus pares venezolanos también tienen nuevo técnico: el local Antonio Franco. El nuevo entrenador fue presentado el pasado viernes 13 de diciembre. El hombre más peligroso del Carabobo FC es Franklin González. El atacante de 21 años, que se desenvuelve como extremo, fue el máximo artillero de este año, al anotar 10 tantos en 41 duelos.

Hace semanas, la misma institución anunció que los futbolistas Grenddy Perozo y Luis Rojas no seguirán en el 2020, mientras que el mediocampista Edson Alejandro Tortolero, una de las figuras de este equipo, recibió la confianza del estratega Franco para continuar en la plantilla y renovó contrato por toda la próxima temporada. Eso sí, todavía pueden llegar nuevos futbolistas.