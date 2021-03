Conforme a los criterios de Saber más

Qué amargo presente es la Copa Libertadores para los hinchas peruanos. Son solo algunos recuerdos los que hacen que el torneo continental siga entusiasmando, porque de un tiempo a esta parte todas han sido rachas negativas. La noche del jueves Ayacucho FC cayó goleado 6-1 ante Gremio en Porto Alegre y el comentario general se centró en dos jugadores que el año pasado descendieron con Alianza Lima y ahora disputan el torneo continental.

Aldair Salazar volvió a estar en el ojo de la tormenta y Carlos Beltrán no pudo más que ver cómo la defensa era vulnerada una y otra vez. Ambos estuvieron en Alianza Lima el año pasado. A la lista se suma el portero Ítalo Espinoza, quien fue suplente en el estadio Arena do Gremio.

Gremio 6-1 Ayacucho FC: Resumen de goles por Copa Libertadores (Fox Sports)

Páucar descendió el año pasado con Atlético Grau. (Foto: Reuters)

Pero no es la primera vez que vemos a un jugador que luegue de descender pueda disputar la Copa Libertadores. Revisando las plantillas de los equipos que descendieron y los que jugaron la Libertadores al año siguiente en el portal ceroacero.es, existen varios ejemplos en los últimos años y otros más atrás. Para muchos hinchas de Universitario aún están frescas las atajadas de Pablo Pérez en el 1-1 ante Racing en Argentina, que celebraba sus 100 años. El portero había descendido con Coopsol un año antes y se vistió la crema y estuvo a la altura.

Este 2021 no son recientes los casos de los jugadores de Ayacucho. Ya en la Universidad César Vallejo jugó Beto da Silva, que también descendió con Alianza y ahora es poeta, aunque solo jugó 21 minutos en la eliminación de los trujillanos ante el Caracas de Venezuela.

Y no podrían ser los únicos casos. En Universitario hay tres jugadores que el año pasado perdieron la categoría. Alex Valera con Llacuabamba, Gary Correa y Thiago Cantoro en Grau. Aunque se sabe que los cremas no contarían con Correa para la temporada, aunque aún no logran cederlo a préstamo.

Jugador Descenso 2020 Libertadores 2021 Minutos Partidos Resultado Carlos Beltrán Alianza Ayacucho FC 90 1 Falta revancha

(1-6 en la ida) Aldair Salazar Alianza Ayacucho FC 80 1 Falta revancha

(1-6 en la ida) Ítalo Espinoza Alianza Ayacucho FC - - Falta revancha

(1-6 en la ida) Emanuel Páucar Grau Ayacucho FC 46 1 Falta revancha

(1-6 en la ida) B. da Silva Alianza Vallejo 21 1 Eliminado en primera fase

0-0 / 0-2 ante Caracas P. Rubio (CHI)* Alianza U. Española (CHI) 69 1 Falta revancha

(1-0 en la ida) Fuente: Ceroacero.es

Beltrán ha descendido dos veces y al siguiente año la Copa. (Foto: EFE)

Patricio Rubio celebra el gol de Unión Española ante Independiente del Valle de 1-0. (Foto: EFE)

El año pasado también se vivió un caso en concreto. El ‘9′ Sebastián Gularte olvidó el descenso con Unión Comercio para jugar cuatro partidos de la Libertadores con Binacional. Si bien, todas fueron derrotas, fue su segunda presencia copera luego de la que disputó en el 2015 con Montevideo Wanderers con solo dos partidos.

Jugador Descenso 2019 Libertadores 2020 Minutos Partidos Resultado S. Gularte U. Comercio Binacional 204 4 Último de su grupo

3 puntos

Gularte con Binacional ante River. (Foto: AFP)

Este 2021 no ha sido la primera vez que vemos a Carlos Beltrán disputar la Libertadores luego de sufrir el descenso. En el 2019 regresó a Alianza Lima luego de cinco años tras descender con Sport Rosario, club en el que sufrió por los resultados y la falta de pagos. El ‘Che’ llegó al cuadro de Bengoecha para disputar todo el partido de la última fecha ante Palestino en Matute. El defensor estuvo en la banca en otros cuatro encuentros, ante Inter y River.

Si bien no terminaron la temporada con Rosario, casos como Salomón Libman, Christofer Gonzales y Tulio Etchemaite fueron noticias por dejar el cuadro de Huaraz y pasar a Melgar. O el propio Christian Adrianzén que se unió a Alianza antes de que los ancashinos pierdan la categoría.

Jugador Descenso 2018 Libertadores 2019 Minutos Partidos Resultado José Cánova S. Rosario Cusco FC - - Paulo Goyoneche S. Rosario Cusco FC - - C. Beltrán S. Rosario Alianza 90-1 Último de su grupo

Un punto

Alianza en la presentación de Alianza 2019. (Foto: GEC)

Así, vamos retrocediendo en los últimos años y vemos en cada ocasión siempre se ha dado el caso, con distintos resultados cada uno de ellos. En el 2017 fue noticia que Alianza contratara a Alejandro Hohberg, Rinaldo Cruzado y Hansell Riojas del descendido Vallejo, pero los íntimos no jugaban Libertadores, si no la Sudamericana, en la que cayeron ante Independiente.

Jugador Descenso 2017 Libertadores 2018 Minutos Partidos Resultado Jean Pierre Archimbaud Aurich Garcilaso 310 6 Último de su grupo

6 puntos Gianmarco Gambetta Aurich Alianza 31 1 Último de su grupo

Un punto Jeremy Canela* Alianza Atlético Cristal - - Luis Acuy Alianza Atlético Garcilaso - - * Juvenil a préstamo

Archimbaud enfrentando a Estudiantes con la camiseta de Garcilaso. (Foto: AFP)





Jugador Descenso 2016 Libertadores 2017 Minutos Partidos Resultado Pedro Requena Vallejo Melgar 198 3 Último de su grupo

3 puntos Daniel Chávez Vallejo Melgar 180 3 Último de su grupo

3 puntos Kevin Príncipe Vallejo Melgar - - Wilmer Aguirre La Bocana Melgar 338 5 Último de su grupo

3 puntos

