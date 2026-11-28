La Copa Los Andes 2026 llegó a su final este sábado 28 de noviembre en el Lima Golf Club, con Colombia y Brasil como los grandes protagonistas de la competencia. El equipo colombiano se quedó con el título en la categoría damas, mientras que Brasil conquistó el primer lugar en caballeros. Perú también tuvo una destacada participación y cerró el campeonato con el segundo puesto en la clasificación femenina y el tercero en la masculina.

La Copa Los Andes, el campeonato de golf amateur por equipos más antiguo de Sudamérica, celebra su edición número 80 en el Lima Golf Club, que la recibe por octava vez. / rosa leon tarrillo

En la categoría damas, Colombia terminó en lo más alto de la tabla con 16 puntos grandes y 63 puntos chicos. Su campaña fue de ocho cruces ganados, sin empates ni derrotas, un registro perfecto que le permitió quedarse con el campeonato. Perú ocupó el segundo lugar con 11 puntos grandes y 59 puntos chicos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

Brasil completó el podio femenino con 10 puntos grandes y 48 puntos chicos. Argentina terminó cuarta, también con 10 puntos grandes, pero con 55 puntos chicos. Detrás se ubicaron Chile (8), Paraguay (6), Uruguay (5), Bolivia (4) y Venezuela (2).

Luisamaría Mesones se luce en el tercer día de la Copa Los Andes 2026 que se realiza en el Lima Golf Club. / golfPerú

En caballeros, Brasil se llevó el primer puesto con 16 puntos grandes y 75 puntos chicos. Al igual que Colombia en damas, el conjunto brasileño tuvo una actuación perfecta: ganó sus ocho cruces y no registró empates ni derrotas. Colombia fue segundo con 13 puntos grandes y 59 puntos chicos, mientras que Perú completó el podio con 10 puntos grandes y 58 puntos chicos.

Paraguay (9 puntos), Argentina (7), Ecuador (6), Bolivia (6), Venezuela (5) y Uruguay (0) completaron la clasificación masculina. De esta manera, Perú consiguió dos lugares en el podio de la competencia, con el subcampeonato femenino y el tercer puesto masculino.

El campeonato se disputó bajo un sistema en el que cada cruce ganado otorgaba dos puntos grandes, mientras que un empate entregaba un punto a cada país. En caso de igualdad en puntos grandes, la clasificación se definía por el resultado directo entre los equipos.

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