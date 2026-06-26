Dueña encuentra a su mascota en las celebraciones por la victoria de México en el Mundial 2026. (Foto: Captura de video / "Carretoneando")
Dueña encuentra a su mascota en las celebraciones por la victoria de México en el Mundial 2026. (Foto: Captura de video / "Carretoneando")
Por Redacción EC

Los festejos por la tercera victoria de México en el Mundial 2026 hicieron posible que Ale García lograra encontrar a su perrita ‘Gorda’ en Ciudad Victoria, Tamaulipas, casi un mes después de su desaparición. El reencuentro se produjo la noche del 24 de junio, cuando su familia la reconoció en una trasmisión en vivo en la que aparecía entre aficionados que celebraban en la calle.

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