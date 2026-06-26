Los festejos por la tercera victoria de México en el Mundial 2026 hicieron posible que Ale García lograra encontrar a su perrita ‘Gorda’ en Ciudad Victoria, Tamaulipas, casi un mes después de su desaparición. El reencuentro se produjo la noche del 24 de junio, cuando su familia la reconoció en una trasmisión en vivo en la que aparecía entre aficionados que celebraban en la calle.

En declaraciones de la dueña, Ale García, la perrita se perdió el pasado 24 de mayo en Ciudad Victoria. Desde entonces, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda, además de compartir fotografías e información en redes sociales.

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El inesperado momento sucedió cuando el hermano de Ale se encontraba viendo una transmisión en vivo de la página “Carretoneando”, donde se realizaba el festejo por el triunfo de la selección Mexicana en el Mundial 2026. Cuando de pronto sale un joven cargando a la perrita mientras celebraba junto a otros aficionados.

Dueña encuentra a su mascota en las celebraciones por la victoria de México en el Mundial 2026. (Foto: Captura de video / "Carretoneando")

Al reconocer de inmediato a ‘Gorda’, la familia salió a buscarla al lugar donde se desarrollaban las celebraciones. Aunque desconocían si lograrían encontrarla entre la multitud, finalmente consiguieron reunirse con la mascota, poniendo fin a varias semanas de búsqueda.

La dueña de ‘Gorda’ agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda y reconoció que nunca imaginó que sería una transmisión de los festejos mundialistas la que permitiría identificar a su perrita.

Después de un mes por fin en casa muchas gracias a carretoneando gracias a siu vídeo pudimos encontrarla 💕🫂 pic.twitter.com/JnpisbdimA — Rubi Rodríguez (@rubi_rodri10745) June 26, 2026

Como se recuerda, la selección mexicana logró un importante triunfo y consolidó una Copa del Mundo histórica al obtener los 9 puntos en disputa durante la fase de grupos. Ahora, los aztecas se preparan para lo que será su próximo reto futbolístico.