Copa Sudamericana 2019: clubes peruanos ya conocen a sus rivales de la primera fase

Ya conocen a sus rivales. Los clubes peruanos que clasificaron a la Copa Sudamericana 2019 ya saben a quiénes enfrentarán en la primera fase de 'La otra mitad de la gloria' y el sorteo no fue tan benevolente con los nuestros. Sport Huancayo, Deportivo Municipal, Binacional y UTC no la tendrán fácil.

El reto más difícil lo tendrá el debutante Deportivo Binacional que deberá enfrentar en primera fase a Independiente de Argentina, el 'Rey de Copas'. Mientras que Deportivo Municipal tendrá que enfrentar a otro club del Río de La Plata como Colón de Santa Fe.

Sport Huancayo, un habitual representante peruano en la Copa Sudamericana, volverá a debutar en primera fase en Uruguay. Lo hará contra Montevideo Wanderers con el horrible recuerdo del 9-0 que le propinó Defensor Sporting en 2010.

Mientras que UTC también tendrá que jugar contra un club charrúa. Enfrentará al club Cerro. Los cajamarquinos van a intentar pasar la primera fase de la Copa Sudamericana.

Así quedaron las llaves de los peruanos en la Copa Sudamericana 2019:

Llave 1: L Montevideo Wanderers (Uruguay) vs. Sport Huancayo

Llave 3: L Independiente (Argentina) vs. Binacional

Llave 6: Colón (Argentina) vs. Municipal L

Llave 8: Cerro (Uruguay) vs. UTC L

La primera fase de la Copa Sudamericana otorga 22 cupos a la segunda ronda y los clubes peruanos no parten en el cuadro de los favoritos, pero están dispuestos a dar pelea por lograr el objetivo. El torneo arranca el 19 de marzo.