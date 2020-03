La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó un emotivo video para buscar generar conciencia en la ciudadanía ante la pandemia de covid-19, que ha cobrado la vida de 19 personas en el país que tiene a la ‘Albiceleste’ como tesoro nacional. “Nadie sale campeón solo”, enfatizó el organismo en un mensaje acompañado por las alegrías más grandes que recibieron los argentinos.

Argentina registra 745 casos positivos por el brote del nuevo coronavirus, causante de más de 31.000 pérdidas humanas en el mundo. Frente a esta emergencia sanitaria, la casa madre del balompié gaucho decidió pronunciarse y encontró la mejor forma para hacerlo. Diego Maradona y Lionel Messi, astros del fútbol mundial, no quedaron al margen.

“Ni Diego (Maradona) en el 86′, que sin ese gol del Burru (Burruchaga) en la final, no hubiera levantado la Copa. ¿O no? Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo”, destacó la AFA en la narración.

“Respeta la distancia, no salgas a cualquier lado que quedás en offside y perjudicas al equipo. Mira toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo, porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia: la de volver a encontrarnos adentro de la cancha o en cualquier otro lugar”, agregó la entidad en su emotivo recordatorio de episodios históricos de la selección argentina que ahora comanda Lionel Messi.

El gobierno argentino cerró este viernes todas sus fronteras hasta al menos el 31 de marzo en el marco del combate contra el avance del nuevo coronavirus, luego de prohibir el ingreso al país de los extranjeros no residentes.

El presidente Alberto Fernández decretó de manera preventiva un confinamiento obligatorio casi total desde el viernes de la semana pasada hasta el 31 de marzo, plazo que podría ser prorrogado en las próximas horas.