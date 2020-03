“No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie”. La frase, que pertenece al escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro “El fútbol a sol y sombra”, nunca se vio mejor reflejada que ayer en España, en la victoria 4-3 del Atalanta ante el Valencia en Mestalla. Hoy se repetirá el panorama en el PSG-Dortmund y la próxima semana se verá en el Barcelona-Napoli. ¿Funcionará en el fútbol peruano?

La clasificación del cuadro italiano a los cuartos de final de la Champions fue histórica: se convirtió en el primer debutante de este país en el torneo europeo en llegar a esta instancia en el siglo XXI. Sin embargo, esta se vivió con menos emoción, debido a las gradas deshabitadas que se presentaron como medida para evitar la propagación del coronavirus.

—Opiniones diversas—

Son varias las voces del fútbol mundial que han manifestado su opinión sobre esta medida de jugar sin público en los recintos. Entre ellos, Pep Guardiola y Jürgen Klopp, técnicos del Manchester City y del Liverpool, respectivamente.

“Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar”, indicó el español. A su vez, el alemán señaló “que hay cosas más importantes que el fútbol”. 

¿Se deberían disputar partidos profesionales a puertas cerradas?

Franco Navarro / Técnico de UTC

Sería egoísta ponernos a pensar solo en cuánto afecta a los futbolistas. Si se tiene que jugar sin público para proteger a la gente que queremos, pues tendrá que ser así. Todos debemos adaptarnos a los cambios para que todo vaya mejorando. El fútbol pasa a un segundo plano en situaciones como esta, no me queda duda al respecto. No soy un especialista sobre el tema de la salud, pero cualquier medida que tomen nuestras autoridades para evitar la propagación siempre será buena. Es momento de tomar conciencia.

Salomón Libman / Portero de UTC

Influye bastante jugar con o sin público. Eso te lo va a decir cualquier futbolista o persona vinculada con algún deporte. Porque, para comenzar, el fútbol es un espectáculo y como tal siempre debe haber gente en las tribunas. Sin gente no existe esto. Igual hay que tener en claro que, si bien el coronavirus despierta preocupación, hay otras enfermedades que también han venido matando a nuestra población y no se ha hecho nada. Hay que reflexionar mucho sobre este tema y esperar qué es lo que procede.

Sergio Ibarra / Exfutbolista

Jugar sin público no motiva. Es como si disputaras un partido de práctica y los que estamos metidos en esto sabemos que en un encuentro de entrenamiento uno no da todo. Es distinto llegar al estadio y ver a los hinchas. Definitivamente, no es lo mismo sin gente en las gradas, ya que ellos le dan vida al fútbol. Sin embargo, también se debe tener en claro que nos enfrentamos a una pandemia, por lo que hay que tomar medidas. Yo creo que se debería suspender el campeonato, aunque eso termine afectando a los clubes.

Rainer Torres / Exfutbolista

Afecta jugar sin público y mucho. La gente en las tribunas motiva mucho más al futbolista dentro de la cancha. Te impulsa doblemente a dar lo mejor y a esforzarse más en cada jugada. Un partido oficial sin público es como jugar un amistoso, ya que el ambiente que arman los hinchas le da ese toque distinto. Sin ellos no es igual. Pero lo más importante es prevenir para que no haya más afectados, en eso estamos de acuerdo. Esperemos que no se tenga que llegar a ese punto de jugar con estadios vacíos.





