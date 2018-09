Costa Rica vs. Corea del Sur se enfrentan este viernes (6:00 a.m. hora peruana y 5:00 a.m. hora de Costa Rica EN VIVO ONLINE por Teletica) por amistoso internacional de fecha FIFA. El partido se jugará en el Estadio de Goyang.

El conjunto de Costa Rica estará dirigido por el técnico interino Rónald González, quien recibió la misión de iniciar el proceso de renovación del combinado antes de que un entrenador permanente se haga cargo del proceso clasificatorio a Qatar 2022.



En su convocatoria, González rescató a nueve jugadores que estuvieron en Rusia con 14 que no llegaron al Mundial. El equipo a su cargo tiene un promedio de edad de 25 años.



Al mismo tiempo, el entrenador adelantó que hará cambios tácticos, dejando atrás el sistema de cinco defensas usados por Costa Rica desde Brasil-2014, para pasar a línea de cuatro.



Costa Rica llega con las bajas del delantero Joel Campbell, del Frosinone de Italia, quien fue sustituido por Jonathan Moya, de Alajuelense. Posteriormente, una lesión dejó fuera al defensa Kendall Waston, del Vancouver Whitecaps de la MLS, cuya vacante será cubierta por Keyner Brown, del Herediano.

En tanto, para el rival asiático será el debut de su nuevo entrenador, el ex seleccionador portugués Paulo Bento, recién nombrado timonel del conjunto asiático.



"Bento persigue partidos de alta presión, que no permiten a los oponentes fortalecer sus procesos de ataque, e intenta evitar el contraataque", dijo Kim Pan-gon, director de la comisión de nombramientos de la Asociación de Fútbol de Corea.



"Ha sido experto en las competiciones eliminatorias. Es profesional, carismático y tiene pasión y confianza en sí mismo", agregó Kim sobre el nuevo entrenador de Corea del Sur.

Costa Rica vs. Corea del Sur: probables alineaciones

Corea del Sur: Song Bum-keun - Lee Yong, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Hong Chul - Jang Hyun-soo, Hwang In-beom, Ju Se-jong - Le Seung-woo, Hwang Hee-chan, Hwang Ui-jo. DT: Paulo Bento.



Costa Rica: Esteban Alvarado - Cristian Gamboa, Oscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Bryan Oviedo - David Guzmán, Wilmer Azofeifa, Elías Aguilar, Rodney Wallace - Daniel Colindres y Mayron George. DT: Ronald González.

Con información de AFP