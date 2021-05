Conforme a los criterios de Saber más

Cada año, el hincha de Cristal busca un culpable para el golpe internacional: Álvarez frente a Tigre, Penny contra Olimpia y Táchira, Revoredo ante Racing, Madrid con Lanús, etc. Ahora el turno de ser Atlas es para Corozo. Luego de su mano a mano frente a Rentistas, el aficionado celeste le ha puesto el mundo sobre la espalda al ecuatoriano, quien carga un planeta in crecento durante los últimos 17 años sin octavos de Libertadores para los del Rímac.

Como si fuese responsable de las desdichas en competencias en el exterior del club en los últimos años, el delantero es presionado como si tuviera 1000 partidos con Cristal, y no tan solo tres duelos internacionales. Corozo es atacado, insultado y presionado al punto de comparársele con el ‘Condor’, o peor aún, como si no entendiese la magnitud de su falta de definición en Avellaneda y Montevideo: Cristal, posiblemente, tendría 6 puntos y no 1.

La historia, sin embargo, es así, y Cristal nuevamente se encuentra en una situación similar a la de los últimos tiempos. Por momentos gusta en el campo, por otros enamora con su juego y por numerosos otros no finalizan partidos. La responsabilidad no recae sobre un jugador o sobre un técnico, sino por situaciones que quisieran entenderse como una fórmula matemática dentro de un Baldor o las respuestas en el buscador de Google, pero así – lamentablemente – es el juego, y en especial el peruano en la Copa.

Bien dice Mosquera que el “fútbol de Cristal no está descartado”: Los celestes siguen un proceso de dos a más años para competir internacionalmente entre jugadores de la casa y otra buena selección de talentos de afuera. Solís, Lora, Loyola, Távara y otros chicos que comienzan a enfrentarse a equipos más fuertes, y que en el camino van acercándose a uno de los objetivos: pasar a una siguiente ronda en una fase de grupos de la Libertadores.

Lamentablemente en algunos hinchas, y de manera entendible, la situación no es así. El golpe debe ser inmediato y los resultados de a tres puntos en cada partido. Sin embargo, la realidad es otra y tenemos que empezar entendiéndolo: Cristal comete errores que influyen en el resultado, pero sigue una línea que, muy posiblemente, les dé frutos a mediano y largo plazo.

La crítica siempre estará y es parte de, pero no es hora de atacar, es momento de apoyar cuando aún hay chances. Insulta para adentro, pero apoya cuando la circunstancia sea necesaria. Corozo, más que nadie, sabe que ha fallado, ¿por qué recordárselo de esa manera?

Es evidente que el aspecto mental influye en el rendimiento y toma de decisiones de personas como deportistas, entonces, ¿por qué atacar y hundir más la herida?

