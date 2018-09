El volante de 24 años Cristian Benavente volvió a ser convocado por Ricardo Gareca para disputar los cotejos amistosos que sostendrá la selección peruana ante los combinados de Chile y Estados Unidos en octubre. Tras esto, el diario 'AS' de España se comunicó con el 'Chaval' y obtuvo en exclusiva las primeras declaraciones del mediocampista del Royal Charleroi Sporting Club.

El periodista Álex de Llano, que firma la nota del diario 'AS', publicó que la primera sensación de Cristian Benavente es la de estar "muy motivado".

"Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección. Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club. Siempre es un plus ser convocado, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos", comentó Cristian Benavente al diario español 'AS'.

Cristian Benavente, que quedó relegado de la lista final de la selección peruana que disputó el Mundial Rusia 2018, fue convocado por última vez para los duelos amistosos ante Croacia e Islandia del 23 y 27 de marzo de 2018.

Ricardo Gareca ha utilizado a Cristian Benavente mayormente por el medio del campo; pero, aparentemente, esta vez lo colocará sobre el sector izquierdo, posición habitual en el Royal Charleroi Sporting Club.

Cristian Benavente se perfila como el sustituto natural del mediocampista Christian Cueva; aunque, lo cierto, es que esta idea parece lejana pues Ricardo Gareca pocas veces ha cambiado al volante del FC Krasnodar de la Premier League Rusa.