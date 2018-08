La ausencia de Cristian Benavente en la selección peruana, tras la salida de Andy Polo por temas personales, generó muchos comentarios en las redes sociales. Sobre todo porque Ricardo Gareca había afirmado que el Royal Charleroi no quiso darle permiso y horas más tarde en la página web del club salió un comunicado donde se informaba sobre la convocatoria del ‘Chaval’.

Dicha institución había sacado un comunicado a través de su página web, donde informaba lo siguiente: "Nuestro centrocampista se unirá a su selección nacional del 3 al 11 de septiembre y desafiará a Holanda y Alemania". Sin embargo, horas después esta publicación fue borrada por el club.

Así informó el Charleroi sobre la convocatoria de Benavente. Esa publicación ya fue borrada.

Los directivos del Sporting Charleroi no explicaron por qué se publicó ese comunicado, pero sí las razones por las que no dejaron ir a Benavente a la selección peruana de Ricardo Gareca. Ahí confirmaba lo dicho por el 'Tigre', quien afirmó que el permiso no fue concedido.

"No le concedemos el permiso a Cristian Benavente por qué enviaron la solicitud de convocatoria fuera de tiempo. Lamentamos por el jugador, debido a que viene haciendo las cosas bien. Esperemos que entiendan que hay un protocolo y esperamos que eso no lo perjudique para las próximas convocatorias", dijo Pierre Yves Hendrick, director administrativo de Royal Charleroi a "El Bocón".

Con esto quedaría zanjada la polémica originada en las últimas horas con Cristian Benavente. La selección peruana se alista para enfrentar Holanda y Alemania.