"Cristiano ya no es Real" | OPINIÓN

Este Ronaldo sabe que para hacer la diferencia nunca debe dejar de creer. Por eso siempre será Cristiano. Por eso, aferrado a su buena fe, ha pactado ayer una nueva competencia consigo mismo. Después de convertirse en leyenda viviente del fútbol, este portugués incansable ha decidido emprender un viaje sin retorno a Turín para dejar de ser Real.

A veces la zona de confort adormece el talento. Cristiano Ronaldo, tricampeón vigente de la Champions League, ha decidido seguir retándose antes de ser convertido en una pieza de museo vestido de corto. Con 33 años, esperó en Grecia la llegada de los directivos de la Juventus y firmó un contrato por cuatro temporadas. Con la ‘Vieja Señora’ ha decidido vivir una merecida segunda juventud.

Cinco veces ganador del Balón de Oro, 451 goles con los merengues (en 438 partidos), dos ligas y dos Copas del Rey en nueve años. Lo de ‘CR7’ ha sido una conquista al imperio máximo del balompié. Según medios españoles como “Marca” o el estadístico Mister Chip, más que un afán de asumir desafíos deportivos, el traspaso de Cristiano tiene que ver con un desgaste en su relación con los directivos del Madrid. La magia, así sea blanca, también se apaga.

Más allá de cualquier rumor de pasillo, el Real Madrid y Cristiano se escribieron cartas de agradecimiento en tiempo real. “El club quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro equipo y del fútbol mundial”, escribió el cuadro español en sus redes sociales, y el portugués no demoró en responder: “Creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan”.



Ronaldo: "Siempre me gustó Juventus"





Fue un apretón de manos virtual, que quizá mereció alguna ovación de tribuna en el Bernabéu.

–Calcio para ser fuerte–

​

A sus 33 años, el atacante luso también ha decidido cerrar con esa dualidad construida sobre los cimientos de la Liga Española, en la que su espejo competitivo siempre fue Lionel Messi. Ya no se mirarán de reojo, ya no se medirán las distancias cada fin de semana. Esa historia entre los mejores del Real Madrid y el Barcelona ha dejado de relatarse en presente, para convertirse en un clásico de todos los tiempos.

Cristiano, con su llegada a la Juventus, ya se plantea nuevas metas en el corto plazo. Ya brilló en las ligas portuguesa, inglesa y española. Corona en Italia y podrá agrandar esa expansión territorial de su gloria por el Viejo Continente. Además, ‘CR7’ tiene la misión de revalorizar un torneo como el Calcio, que busca desde hace varios un años un impulso potente para intentar ser lo que algún día fue. Ningún equipo italiano ha podido ganar la Liga de Campeones desde el 2010 (el Inter de Mourinho). Para acabar con esa sequía, la ‘Juve’ ha convocado a un jugador que debería tener a la Champions League como apellido en su DNI.

Cuando termine su contrato con la ‘Vieja Señora’, Ronaldo tendrá 37 años. Serán los últimos días de un buen Cristiano. Turín podría volver a tener un Balón de Oro en casa. Ya tuvo a Sivori, Rossi, Platini, Baggio, Nevded y Zidane. La Juventus es el heptacampeón vigente de la Liga Italiana. Para seguir festejando tremendo récord le entregó su gloriosa camiseta al mejor de todos los ‘7’.





La carrera récord de Cristiano Ronaldo en números