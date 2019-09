Cristiano Ronaldo intentó una chalaca en Juventus vs. Fiorentina, pero no terminó como él esperaba | VIDEO El delantero portugués Cristiano Ronaldo buscó romper el empate 0-0 entre Juventus vs. Fiorentina por la tercera fecha de la Serie A, pero su chalaca no tuvo dirección de arco y se fue completamente desviada

Cristiano Ronaldo intentó una chalaca en Juventus vs. Fiorentina, pero no terminó como él esperaba | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)