Cristiano Ronaldo reveló las palabras que usó para calmar a Gonzalo Higuaín

El Juventus vs. Milan del último domingo tuvo una suceso muy particular. Gonzalo Higuaín no soportó el fallar un penal y ser expulsado sobre los 82 minutos del complemento y se fue contra el árbitro y jugadores del equipo rival, entre ellos Cristiano Ronaldo.

El crack luso reveló ante Sky Sports Italia, lo que le dijo al 'Pipita' para que se controlase: "Le dije que se calmara, ya que se arriesgaba a una prohibición aún mayor", declaró.

CR7 trató de entender el comportamiento y frustración de Gonzalo Higuaín, pues el juego finalizó 2-0 a favor de los de Turín. Además, mencionó estar feliz por haber sacado un buen resultado ante el conjunto de Milan.

"No hizo mucho, estaba irritable por perder el juego, eso es comprensible y espero que no lo castiguen demasiado. Estoy muy contento, especialmente por el equipo, porque jugar fuera de Milán siempre es muy difícil", manifestó.