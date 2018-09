Cristiano Ronaldo: Sergio Ramos colocó a Luka Modric por encima del luso para el The Best 2018

El premio The Best 2018 se definirá el 24 de septiembre entre Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. El defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, dio su favorito para llevarse el premio individual de la última temporada.

"Hay jugadores con más marketing, con más nombre, pero el The Best se lo merece Modric", precisó el español, en la zona mixta del Estadio Wembley, tras el duelo ante Francia.

Además, Ramos se deshizo en halagos para Luka Modric. El español destacó la admiración que siente sobre el croata y la alegría que le generaría que se lleve el galardon.

"Ya se verá (el ganador). Es un gran amigo y, además, hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Es un grandísimo crack. Es de los pocos que me alegraría como si me lo diesen a mí", señaló.

Cabe señalar que Luka Modric fue elegido como el mejor jugador del Mundial Rusia 2018. Además, el croata fue reconocido como el mejor volante y jugador de la última temporada de Europa.