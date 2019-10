De izquierda, de derecha, de cabeza, de tiro libre, de penal, de jugada. Cristiano Ronaldo llegó el último lunes a los 700 goles oficiales en su carrera. No es el máximo goleador en la historia del fútbol, según los datos de la RSSSF, pero está en el top 6 junto a leyendas como el alemán Gerd Müller (735), el húngaro Ferenc Puskas (746), los brasileños Pelé (676) y Romario (772), y el austríaco Josef Bican (805). Con 34 años, ‘CR7’ ha demostrado total vigencia y seguro seguirá rompiendo récords. A propósito de su logro conseguido, a continuación repasaremos las marcas goleadoras del fútbol mundial.

Teniendo en cuenta que Cristiano llegó a los 700 goles en 974 partidos, es decir, anotando un tanto cada 125 minutos; necesitará 49 partidos aproximadamente para igualar Gerd Müller. No me sorprendería que lo pase en esta temporada. — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) October 14, 2019

- Klose, un goleador mundial -

El 8 de julio del 2014, Brasil vivió el peor día futbolístico de su vida. En su propia Copa del Mundo, Alemania le propinó una humillación que fue escrita con tinta indeleble: 7-1 en semifinales. Pero no todo queda ahí. Ese día Miroslav Klose marcó un tanto (el segundo de los europeos) y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 anotaciones, superando a Ronaldo Nazario (15). El ‘Fenómeno’ se encontraba en el Mineirao viendo la caía estrepitosa de su selección y el arrebato de su récord que le duró ocho años. El ‘bombardero alemán’ dividió sus tantos de la siguiente manera: cinco en Corea-Japón 2002, cinco en Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014.

- El ‘Killer’ Just Fontaine -

No goza de la fama de sus compatriotas Zinedine Zidane y Michel Platini. No posee Balones de Oro ni nada por el estilo. Sin embargo, Just Fontaine, a diferencia de Miroslav Klose, necesitó un solo Mundial para marcar 13 goles. Ocurrió en Suecia 1958. El francés desde ese entonces es el máximo anotador en una sola edición de la Copa del Mundo. Cuatro años antes, en Suiza, el húngaro Sandor Kocsis había anotado 11 en el torneo, pero su marca fue rápidamente superada por el goleador galo.

- De Irán para el mundo -

En el norte de Irán nació Ali Daei. Fue en 1969. Delantero habilidoso, rápido y de gran categoría, Daei llegó al fútbol profesional un poco tarde en su juventud por la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988) que marcó su adolescencia, y la obligatoriedad del servicio militar. Pero cuando lo hizo fue para acaparar goles y récords, sobre todo a nivel de selección: con Irán celebró 109 goles en 149 partidos. Sabiendo que Cristiano Ronaldo (95 tantos con Portugal) está cerca de su récord, el iraní señaló: “Creo que me superará, es un gran jugador”.

- Cristiano Ronaldo, el rey de Europa -

Antes del debut de Cristiano Ronaldo con Portugal, allá por el 2003, su selección nunca había ganado la Eurocopa. De hecho, no había estado tan cerca. Con ‘CR7’, en el 2004, llegó a la final. Y en Francia 2016 la ganó. Es cierto, el fútbol es un deporte colectivo y los títulos son la recompensa para todos. Sin embargo, la influencia del delantero ha sido abrumadora para poner a su país en la cima del Viejo Continente: con 27 goles es el máximo artillero en fase clasificatoria en la historia de la Euro.

Por si fuera poco, y para aquellos que suelen desmerecer sus logros, es, junto al francés Michel Platini, el máximo goleador en la fase final de una Eurocopa. Ambos tienen nueve goles, pero el portugués aún está vigente y su selección podría clasificar al torneo europeo que se realizará el otro año.

- Lionel, el mesías de Sudamérica -

Si Cristiano Ronaldo manda en Europa, Lionel Messi lo hace en Sudamérica. Cada uno en su territorio es el mejor. El argentino es el mayor anotador en la historia de las Eliminatorias con 21 tantos, seguido de su compatriota Hernán Crespo (19), el uruguayo Luis Suárez y el chileno Marcelo Salas (ambos con 18). Un poco más atrás, en el puesto ocho, se ubica el peruano Jefferson Farfán (15).

- Copa América y sus récords -

Dicen que la Copa América es uno de los torneos de selecciones más duros y parejos del mundo. Debe ser por eso que desde las décadas del 40 y 50 aún nadie ha podido batir las marcas del uruguayo Norberto Méndez y el brasileño Zizinho. Los dos futbolistas tienen 17 goles y son hasta ahora los máximos goleadores en la historia de los torneos. ‘Lolo’ Fernández es parte del top3 con 15 anotaciones.

El que podría igualar a Méndez y Zizinho es Paolo Guerrero. El peruano lleva 14 anotaciones y en la Copa América Colombia-Argentina 2020 buscará alcanzar el récord. Por lo pronto, es el jugador activo con más goles en la Copa.

- Mr. Champions -

“La competición debería llamarse ‘CR7’ Champions League”, dijo Cristiano Ronaldo tras ganar su quinta Orejona al Liverpool en el 2018. Podrá sonar egocentrista, pero algo de razón tiene el portugués. Y los números lo avalan. El ahora delantero de la Juventus es el jugador que más veces ganó el torneo (una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid). Pero no solo eso, también es el máximo goleador histórico de la competición con 127 goles (128 incluyendo fase previa), según los datos de la UEFA. En ese rubro, su más cercano perseguidor es Lionel Messi con 112. Y muy por detrás de ellos está el español Raúl González (71) y el francés Karim Benzema (60).

- Un ‘Tigre’ suelto en Europa -

Nació en Santa Marta, pero devoró Europa a punta de goles. Radamel Falcao conserva el récord de máximo artillero en la historia de la Europa League. El colombiano, hoy jugador del Galatasaray de Turquía, marcó 30 tantos con las camisetas del Porto y del Atlético de Madrid, equipos con los cuales ganó dos veces el título.

- Messi y un récord Guinness -

En el 2012, Lionel Messi vivió su mejor año de cara al arco. ‘La Pulga’ convirtió 91 goles -sí, está leyendo bien: 91 goles- en apenas 69 partidos contando club (79) y selección (12), imponiendo así el Récord Guinness por más tantos oficiales en un año natural. El crack del Barcelona superó por cinco anotaciones la marca del germano Gerd Müller en 1972. Messi también es el máximo goleador en una temporada, con 82 en la 2011-12, siete más de los que marcó Pelé en la temporada 57-58 con el Santos de Brasil.

- En la cima de América -

En la década del 60, Alberto Spencer, considerado el mejor futbolista ecuatoriano en la historia, marcó nada más y nada menos que 54 goles en once ediciones de la Copa Libertadores con dos clubes distintos: Peñarol de Uruguay (48) y Barcelona de Ecuador (6). Esa marca sigue vigente hasta hoy y es casi imposible que por ahora algún jugador lo supere. El argentino Lucas Pratto es el único en actividad que está en el top 10 con 25 tantos. Esa misma cantidad marcó el peruano Oswaldo Ramírez con Sport Boys (4), Universitario (15) y Sporting Cristal (6).

- Barcos a flote en la Sudamericana -

Es paradójico que Hernán Barcos no haya ganado ninguna Copa Sudamericana, pero que sea el máximo goleador en la historia del torneo. El inacabable delantero argentino marcó 19 tantos a lo largo de su carrera con el LDU de Quito (15), Palmeiras (2) y Atlético Nacional (2). Aún está vigente y milita en el elenco colombiano, por lo que podría elevar su marca.