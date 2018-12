Cruz Azul vs. América EN VIVO ONLINE: juegan por la final de vuelta del Apertura de Liga MX en el estadio Azteca, este domingo 16 de diciembre, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 6:30 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Televisa.



La definición por el título del Apertura quedó abierta tras el empate sin goles entre Cruz Azul y América en la primera final. Las 'Águilas' y la 'Máquina Cementera' tuvieron una decepcionante presentación y no generaron grandes ocasiones de gol el pasado jueves.

Cruz Azul vs. América: horarios del partido



Ecuador - 7:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

México - 6:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Paraguay - 9:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (lunes 17 de diciembre)

La situación obliga a Cruz Azul y América a dejar el alma para proclamarse campeón. De volver a darse un empate en el tiempo reglamentario, se procederá a jugar la prórroga. Y de persistir la igualdad, la definición se extenderá a tanda de penales.

"A los dos nos encanta jugar en este estadio y en la final se tendrá que definir todo, ya sea en los 90 minutos o en los penaltis el equipo tiene ese compromiso de querer ganar y lo podemos lograr", afirmó en conferencia de prensa, el entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha.

Los 'Azules' buscarán romper la mala racha de 21 años sin conseguir un título. Y para alcanzar ese objetivo, Cruz Azul deberá mostrar lo mejor de su juego exhibido en la fase regular, en la que acabó como líder, con 36 puntos, tres más que el América.

Las 'Águilas' podrían no contar con los colombianos Matues Uribe y Roger Martínez, quienes salieron lesionados en la primera batalla contra Cruz Azul. "No voy a usar jugadores que no estén al 100%. En la final no puedes regalar ningún porcentaje. Mientras no me digan que están al 100 no los voy a tener en cuenta", indicó el entrenador del América, Miguel Herrera.

Cruz Azul vs. América: últimos cinco encuentros

Cruz Azul

- Final ida Apertura MX: América 0-0 Cruz Azul

- Semifinal vuelta Apertura MX: Cruz Azul 1-0 Monterrey

- Semifinal ida Apertura MX: Monterrey 1-0 Cruz Azul

- Cuartos de final vuelta Apertura MX: Cruz Azul 1-1 Querétaro

- Cuartos de final ida Apertura MX: Querétaro 0-2 Cruz Azul

América

- Final ida Apertura MX: América 0-0 Cruz Azul

- Semifinal vuelta Apertura MX: América 6-1 Pumas

- Semifinal ida Apertura MX: Pumas 1-1 América

- Cuartos de final vuelta Apertura MX: América 3-2 Toluca

- Cuartos de final ida Apertura MX: Toluca 2-2 A

Cruz Azul vs. América: probables alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona, Pablo Aguilar, Igor Lichnovski, Adrián Aldrete, Julio César Domínguez, Iván Marcone, Javier Salas, Elías Hernández, Roberto Alvarado, Édgar Méndez y Milton Caraglio

América: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Renato Ibarra, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Diego Lainez, Oribe Peralta y Henry Martín.