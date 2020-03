El tiempo es relativo y depende de la circunstancia crece o carece de valor. Un imprevisto nunca está calculado y provoca que dos semanas parezcan un periodo de tiempo demasiado extenso y un mes, una eternidad. Eso sucede cuando los números no cuadran y las organizaciones empiezan a hacer cuentas sobre la incertidumbre. Es decir, todo es variable. No hay que ser un genio para conocer que los grandes clubes del mundo y las ligas top están siendo perjudicadas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el golpe es más profundo de lo que se cree.

Haciendo un símil con el 'Crack del 29′, marzo del 2020 será recordado por ser el mes en el que se paralizó el deporte en el mundo entero. Aquí ya no se habla de competitividad o valores, existe una industria detrás que se alimenta de los eventos, del constante ritmo y del día a día. La Champions League y las cinco principales ligas de Europa suspendieron actividades con la esperanza de retornar en abril -mayo en el caso de la Serie A-. Sin embargo, el presente indica que se espera que el coronavirus alcance su pico en mayo o junio, poniendo en peligro la temporada completa.

Esta situación no tiene precedente alguno, ya que involucra temas logísticos financieros, legales y obligan a tomar decisiones con un margen de error muy limitado. Un mala directriz podría quebrar un club, como para entender la magnitud del problema.

Competencia Status Número de partidos afectados Partidos restantes Premier League Suspendida hasta el 3 de abril 21 92 Bundesliga Suspendida hasta el 3 de abril 19 74 LaLiga Fecha 28 y 29 suspendida 20 110 Serie A Suspendida hasta mayo 33 124 Ligue One Suspendido indefinidamente 10+ 101 Champions League Partidos suspendidos de la semana del 16/3 4 17 Europa League Partidos suspendidos de la semana del 16/3 10 23

¿QUÉ PASARÍA SI SE CANCELAN LAS LIGAS?

Tras múltiples reuniones entre los funcionarios con los dirigentes de sus respectivas ligas, algunos presidentes han llegado a la conclusión de que esta temporada parece insalvable. Vueltas y vueltas al calendario denotan lo importante que representa para los ingresos disputar la última parte de los torneos domésticos.

Con cerca de un tercio de partidos por disputarse, se tendría que meter en muy pocas semanas una cantidad de encuentros sin precedentes para que la temporada acaba en la fecha estipulada. Sucede que hay muchos acuerdos económicos, como contratos de jugadores o patrocinios, que han sido firmados hasta final de temporada. De alargarse un poco más, esto generaría especulación y jugaría a favor de los clubes más poderosos, quienes pueden soportar este tipo de crisis.

Con ello se generaría un desbalance terrible entre las plantillas. Un equipo menor tendría que deshacerse de futbolistas por no poder pagarlos como estuvo acordado desde un principio. En contraparte, las instituciones plantean no pagarles a los jugadores y todo el cuerpo de trabajo por un periodo prolongado de inactividad.

El gran dilema radica en la decisión final: se termina la temporada, se aplaza para los siguientes meses o se cancela. En los tres escenarios, las pérdidas son inminentes. Es por ello que algún directivo ha esbozado alegremente que los Estados podrían subvencionarlos de cierta forma.

Esta decisión está acompañada de una logística bastante importante. En caso cancelar o reducir partidos, el club deberá abonar parcialmente una cantidad a los socios por no haber recibido lo pactado. Asimismo, los derechos televisivos obligan una determinada cantidad de encuentros por temporada. En caso de incumplir habrá un tema legal, ¿una pandemia está tipificado como un problema de fuerza mayor?

No se sabe a ciencia cierta si es que los clubes tienen seguros contra esto. Quizás los más grandes como el Barcelona o el Real Madrid sí, pero qué pasa con el Atalanta si es que no disputa los partidos de Champions. Por su parte, como empleadores tampoco buscarán pagar a empleados que no cumplen con sus labores. Deberán afinar el discurso y hacerlo unánime: si es por fuerza mayor, que sea tanto para las multas como para los recortes salariales.

Liverpool busca conquistar la primera Premier League de su historia

En consideración de lo antes expuesto, alterar el orden de las ligas también cambiará las clasificaciones a torneos internacional y en base a ello los presupuestos para fichar a tal o cual jugador según lo que corresponda. Trabajar sobre variables en un mundo que prefiere las certezas es muy complicado. Los agentes libres no saben si sonreír o no, ya que antes con su carta pase podrías negociar todo el dinero que querías, ahora será lo que encuentres.

Esta pandemia le recordará a muchos dirigentes que los contratos deben protegerse de la mejor manera para evitar desfalcos en caso sucedan hechos extra futbolísticos. El tiempo y las acciones de los dirigentes aclararán el panorama en el futuro próximo, lo que sí es seguro es que perderán mucho dinero. Se espera que no sea fulminante y termine por desaparecer equipos.

