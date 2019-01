Dakar 2019: ¿La hoja de ruta tiene errores? la opinión de los pilotos es dividida

La tercera etapa del rally Dakar 2019 sigue dando que hablar. Un día después de culminado el tramo que unió San Juan de Marcona con Arequipa, llegó la polémica: ¿la hoja de ruta o roadbook tiene errores? Los pilotos hablaron al respecto y mostraron opiniones diferentes.

Por un lado están los más afectados en la tercera etapa del rally Dakar como Matthias Walkner, Ricky Brabec y quien abandonó Joan Barreda. Los dos primeros abrieron la ruta, se salieron del camino y perdieron 23 y 20 minutos, respectivamente. Mientras que Joan Barreda cayó a un barranco del cual no pudo salir.

Walkner aseguró que esta etapa no debió correrse porque "había muchísima niebla en las montañas". El austriaco confesó que vio pasar a Joan Barreda y lo siguió porque no veía nada, hasta que cayó en el barranco. "Me di cuenta de que seguía bajando en una zona complicada y con suerte pude dar la vuelta. Tengo claro que en el roadbook había algún error", señaló.

Barreda corroboró la versión de Walkner, pero criticó a los que diseñaron la hoja de ruta. Sobre todo por un error en la pancarta de salida. "Por un lado ellos (organizadores) se quejan de que se profesionaliza y que ponemos información donde ellos fallan. Esta misma mañana (miércoles) a la salida del Check Point, nos han puesto una pancarta con un rumbo que estaba totalmente equivocado, que marcaba 255º y resulta que era 225º. Teóricamente dicen que son profesionales los que hacen el roadbook y que están verificados, pero hay errores".

Brabec, otro de los afectados en la tercera etapa del Dakar, criticó que no puedan añadir información en la hoja de ruta. "Si quieren hacer eso para que no podamos añadir más información, se tienen que asegurar de que el rodabook está correcto y que los rumbos nos ayudan cuando hay menos visibilidad. Porque si no hay visibilidad y no hay CAP (ruta) es imposible. Es lo que pasó hoy”, dijo en declaraciones recogidas por el portal Motorsport.

Sin embargo, el nuevo líder de la clasificación general en motos, el chileno Pablo Quintanilla discrepó con sus compañeros. "Para mí la hoja estaba bien. Si hubiera habido errores, habría sido imposible terminar el roadbook. Sí había algunas notas complicadas, donde ir a alta velocidad, leer el roadbook y navegar bien era difícil y fácil de cometer errores. Pero bajé un punto la velocidad y me concentré más en seguir lo que decía el roadbook".