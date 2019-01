Dakar 2019: Joan Barreda se despidió del rally con mensaje en Twitter

Agradeciendo a sus fans en Twitter, pero criticando a la organización con sus declaraciones, así se despidió el piloto Joan Barreda del rally Dakar 2019. El español no pudo concluir la tercera etapa al caer a un barranco y tener que recibir la ayuda de un helicóptero para salir, por lo que automáticamente quedó eliminado.

"Acabó el Rally Dakar. Gracias a todos por su gran apoyo", publicó Joan Barreda en su cuenta oficial de Twitter acompañandolo con una foto de su participación en el primer Dakar que se realiza en un solo país.

Sin embargo, en declaraciones recogidas por el diario AS de España, Joan Barreda relató lo que vivió y criticó a la organización. "Llegamos a un altiplano, con niebla, habíamos reducido mucho la velocidad pero no podíamos ver ni a dos metros. De repente se me abrió el 'waypoint', fui siguiéndolo y de repente me fui para abajo. Intenté bajar por si el cañón aparecía. No fue así, sino peor, porque con tantas rocas la moto ha caído", indicó.

"Es extraño salir en una etapa con tanta niebla donde no pueden ni volar los helicópteros. Yo creo que es la primera vez que nos dejan salir con tanta niebla", agregó el piloto valenciano que confesó sentir que el trabajo de preparación no lo ha podido culminar.

La tercera etapa del Dakar 2019 dejó la lamentable baja de Joan Barreda y del bicampeón Carlos Sainz. Este último sigue en competencia con su coche reparado, pero hay expectativa por saber qué pasará en la cuarta etapa que se corre este jueves desde Arequipa hasta Tacna.