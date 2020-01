El amanecer del quinto día del Dakar 2020 llegó con malas noticias para David Chávez. El motociclista peruano no pudo tomar la partida por no estar en condiciones físicas para seguir.

EL cierre de la quinta etapa resultó muy demandante para él. Terminó la jornada del día miércoles con muchas caídas, lo que afectó su físico.

Al despertar el jueves, su espalda no le respondía como para afrontar un día de carrera. "Me noqueó la cuarta etapa. Los últimos kilómetros me molieron", nos dice el motociclista.

David Chávez corría su primer Dakar y las sensaciones eran buenas hasta la jornada del miércoles. El terreno pedregoso hizo que se complicara y que terminara la jornada durante la noche.

A él lo encontramos en el comedor y si bien no habló de la posibilidad de abandonar, sí se le notaba sentido físicamente. Esto se confirmó al amanecer. "Fui al medical y me dijeron que tenía dos vértebras inflamadas, por lo que no podía partir", nos confirmó.

Con la baja de David son dos los peruanos que han dicho adiós a la carrera. César Pardo también lo hizo por un problema de salud y ahora el cusqueño.

De las motos quedan en carrera Sebastián Cavallero, Carlo Vellutino y Lalo Burga. Los coches de J. C. Vallejo/L. Baronio y Fernanda Kanno/ A. Carrillo siguen también su marcha dakariana.