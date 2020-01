El Dakar cobró una víctima mortal luego de cinco años sin este tipo de noticias. Este domingo el portugués Paulo Gonçalves falleció tras un accidente en su motocicleta.

Fernando Alonso sobre Goncalves. (Video: Christian Cruz Valdivia, enviado especial de El Comercio)

Pese a que funcionaron los sistemas de seguridad y traslado, la organización no pudo hacer mucho para poder salvar al motociclista del equipo Hero.

David Castera, en su primera experiencia como director de la prueba lamentó todo lo que ha pasado y aseguró que Paulo “era una figura del rally”, que tenía mucha voluntad en su profesión.

Estas fueron sus palabras según publica el portal español “Marca”:

Hemos recibido una alerta en torno a las 10h: primero por una fuerte des-aceleración y a continuación un stop brusco en la moto de Paulo. Hemos empezado a investigar lo que podía haber pasado pero enseguida hemos recibido una confirmación por parte del Toby Price que venía justo detrás. Se lo ha encontrado en el suelo y ha apretado el botón rojo. Hemos puesto en marcha el dispositivo y 8 minutos después llegaba el helicóptero para intervenir e intentar reanimar a Paulo...sin éxito. Se lo han llevado al hospital y allí ha sido donde lamentablemente han confirmado el fallecimiento de Paulo esta mañana”.

“Es algo que nunca quieres vivir. Yo ya lo viví en su momento junto a Etienne también. Son momentos muy difíciles. Nosotros estamos aquí para los pilotos y los aficionados que quieren vivir la aventura, disfrutar... Algunos vienen a ganar, Paulo llevaba muchos años con nosotros, lo conocíamos todos, era una figura del rally. Rompió su motor en la 3ª etapa, lo arregló y volvió a partir...eso dice mucho de la voluntad que tenía. Son momentos muy difíciles. Estamos aquí para vivir todo lo contrario: soñar, disfrutar y ver a la gente feliz... y ahora nos toca vivir el peor de los momentos”.

“Todos sabemos que la moto es peligrosa. Yo he hecho cinco Dakar en moto y cuando sales por la mañana a veces partes con una bola en el estómago porque no tienes protección, no tienes nada. Y eso lo saben todos. Paulo era un profesional que conocía los riesgos. Es el deporte, este deporte es peligroso y lo sabemos. Evidentemente no podremos tener el mismo discurso que otros días (en el briefing). Será ante todo un homenaje a Paulo que quiero rendirle delante de todo el mundo. Lo haremos todos juntos. Después, ya veremos"