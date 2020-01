El Dakar es este mix de nacionalidades que se juntan para vivir la pasión que los une: el cross country. 60 países representados, entre ellos el Perú y claro, la local Arabia Saudí, y ambos se juntaron en el equipo X-Raids.

Al Ghuneim es el primer piloto árabe en correr en motos y busca ser la imagen de su país en esta categoría. (Video: Christian Cruz Valdivia, enviado especial de El Comercio)

Mishal Al Ghuneim es el primer motociclista de Arabia Saudí que compite en la categoría de motos y viene sumando experiencia compartiendo con Carlo Vellutino, Sebastián Cavallero y Lalo Burga. “Este es el mejor equipo. Con Carlo converso mucho y con Sebastián también. Entre todos nos ayudamos y se me hace fácil porque hablo español”, nos cuenta. Nacido en Al-Khobar, en el este del país, pasaba sus vacaciones de invierno en Andalucía, en España. Así fue aprendiendo el idioma que hoy le permite compartir con los peruanos. Estudió español en la universidad y por trabajo en su profesión de ingeniero mecánico también vivió un año en Venezuela dando soporte a empresas petroleras.

El objetivo

“Desde pequeño me gusta montar moto. Salía con mis dos hermanos, pero a veces a ellos no les gustaba, por lo que empecé a enseñar a unos amigos”. Así fue que inició su empresa hace cuatro años con la que da cursos de manejo y excursiones por los distintos desiertos de Arabia. Sin embargo, pese a su conocimiento, este Dakar lo ha sorprendido. Si bien conocía las zonas por donde ha pasado la ruta, los caminos por donde pasaban eran nuevos. “Hay montañas y llanos que todavía hay que descubrir”.

Él quiere ser un embajador de Arabia Saudí desde el lado motor. Con su moto busca dar exposición a lo que es su país. Ya corrió en Abu Dabi y para este 2020 dirá presente en el Mundial de Cross Country, además de ser parte del campeonato local en su país. “Quiero conocer más del tema y hacer márketing a mi país”, nos confiesa.

En esa búsqueda de ser imagen de Arabia Saudí, él nos asegura que mientras no lo vivan no se puede decir nada más. “La verdadera imagen es la que la tienen los que están acá, los que han tenido la experiencia”, nos dice. Él prefiere no decir más que señalar que en el mundo se dicen cosas que no pasan acá e invita a todos a que vengan a conocer. “Mi objetivo es ser el embajador de Arabia en el campamento y a eso apuntamos”, nos señala.

“El Dakar es una gran oportunidad para tener la experiencia de verdad de cómo es el país, cómo es la realidad. Hay muchas cosas que el mundo escucha y cuando tienes la experiencia acá es otra cosa”, sentencia y espera que ahora que el rally vendrá por cuatro años más, la imagen de su país cambie y lleguen más gente a conocerlo.