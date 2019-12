A tan solo una semana del tan esperado viaje para el Dakar 2020, el piloto cusqueño David Chávez puede ver su sueño frustrado debido a la falta de presupuesto.

El piloto nacional tenía casi todo listo para enrumbar a su primer Dakar en Arabia Saudí, pero uno de sus principales auspiciadores finalmente no lo apoyarán, por lo que se le complica el decir presente en la prueba.

"Lamentablemente, uno de mis sponsor que me iba a ayudar a pagar la asistencia decidió no apoyarme. Se me complica un poco la vida", aseguró el piloto en sus redes sociales.

David ya cuenta con la inscripción para el Dakar y también tiene la licencia FIM para poder ser parte de la carrera. "Se me está cayendo el proyecto", asegura.

Sucede que de no poder pagar la asistencia -había contrato los servicios del equipo español Touareg-, David no podría correr, por lo que perdería lo invertido hasta el momento. "Felizmente me han dado una semana más", nos cuenta.

El costo del alquiler de la asistencia es de 20 mil euros (80 mil soles). David ya había realizado el pago de 20 mil soles ya que debían llevar la moto a Arabia Saudí, cosa que ya el equipo español hizo.

Dakar 2020

David Chávez radica en el Cusco y ahí distintas empresas lo han apoyado para poder cubrir su inscripción. Sin embargo, sin asistencia es imposible correr un Dakar. Por eso el piloto espera que en estos pocos días que faltan se puedan sumar más marcas para que pueda cumplir su sueño dakariano.