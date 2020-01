El día domingo todo fue silencio en el campamento de Wadi Al-Wadasir. El fallecimiento de Paulo Gonçalves consternó a todos los competidores, tanto que la organización decidió que este lunes no corran ni motos ni cuatrimotos.

Minuto de silencio por el fallecimiento de Paulo. (Video: Christian Cruz Valdivia, enviado especial de El Comercio)

Toby Price, el piloto que ayudó a Paulo Gonçalves cuando ocurrió el accidente fue uno de los más abordados por sus compañeros para consolarlo, ya que se le notaba muy afectado.

El piloto australiano se abrió al público en sus redes sociales el día de hoy. Toby Price publicó en su Instagram lo que vivió en el momento del accidente de Paulo.

"La etapa de ayer comenzaba bien, buen ritmo y se sentía bien en la moto hasta el reabastecimiento. Paulo salió unos 5 minutos antes que yo y el peor de los casos había sucedido. Llegué a una pequeña cresta y vi a un piloto abajo y era Paulo. Los peores temores comenzaron porque sabía que este era serio", cuenta el australiano.

"Pedí ayuda lo antes posible y lo ayudé a ponerse de lado (para controles más serios). Intenté pedir más ayuda y Stefan Svitko (también un campeón) había llegado y ayudaba donde podía. Llegó el primer helicóptero y Luc Alphand y empezó a ayudar. Cuando llegó el helicóptero médico ya estaban en RCP y los médicos se pusieron a nuestro lado y trabajaron todo lo que pudieron".

"Ayudar a sostener bolsas de goteo, obtener bolsas de equipos médicos y guiar a otros motociclistas por la escena. Todos trabajamos todo el tiempo que pudimos, pero no había nada que pudiéramos hacer. Ayudé a ayudarlo a llevarlo al helicóptero, ya que era lo correcto. Fui el primero a su lado y quería ser el último en irme", publicó Toby.

“Echaremos de menos tu sonrisa y tu risa en el campamento Speedy. Mis últimos 250 km de etapa especial fueron difíciles, estoy deshidratado por las lágrimas. Por el momento ni siquiera estoy preocupado por el resultado, no me importa. Muchos pensamientos con familiares y amigos en este día, no comenzamos el día de rally 8 para la motocicleta #8 con respecto a familiares y amigos y la pérdida de un HÉROE. Gracias a todos por los mensajes de apoyo en todo el mundo, especialmente Portugal con todas las cosas amables. Somos humanos y esto no es más que una carrera, renunciaría a todas mis victorias para que alguno de mis compañeros de carreras vuelva con nosotros”, sentenció Price.