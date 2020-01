Apurado, con pasos largos. Quizás por la emoción, quizás por la prisa de tener que terminar las verificaciones administrativas del Dakar 2020. Así estaba David Chávez.

David Chávez debuta en el Dakar. (Video: Christian Cruz Valdivia, enviado especial de El Comercio)





El piloto cusqueño correrá su primer Dakar. Luego de varios inconvenientes sobre la hora por el tema de presupuesto, por fin está en Jeddah para lo que será la carrera. "Creo que soy el último en pasar", nos dice en el King Abdullah Sports City.

"Es mi primer Dakar, así que habrá un cusqueño en la partida"; dice orgulloso de sus raíces. "Es un sueño mío, de todos los cusqueños. Los cusqueñistas que están viendo que es posible seguir haciendo maravillas como Machu Picchu", cuenta.

La noche del viernes David Chávez compartió con el resto de pilotos y sus ojos se iluminan al recordarlo. "Estoy emocionado, nervioso, todo junto", bromea.

Este domingo empieza "el rock and roll", como él mismo dice. Si bien es su debut, David tiene experiencia en el enduro y motocross y ha estado entrenando a full en el Cusco. "Vamos a ir tranquilo, consciente del día día. Me he entrenado mucho y creo que vamos a hacer algo bueno", sentencia.

Es sábado en Jeddah y por la tarde se dará la partida simbólica en el centro de la ciudad. Tras el descanso nocturno, por fin empezará la carrera.