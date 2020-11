Desde París se dio la primera bandera blanca para lo que será el Dakar 2021. El Rally Dakar se volverá a disputar en Arabia Saudí por segundo año consecutivo y esta vez se hará bajo las medidas de sanidad dictadas por coronavirus.

El Comercio participó en la entrevista de la prensa sudamericana con el director deportivo de la carrera David Castera. El encargado de diseñar la carrera y de coordinar directamente con los pilotos, acepta que este año ha resultado complicado atraer la presencia de pilotos de los países de Sudamérica, en especial de los peruanos. La organización de ASO entiende que la actual coyuntura ha impedido que los pilotos se sumen, pese a que ellos corrían con los gastos de traslado de los vehículos, debido a que resulta más complicado atraer sponsors bajo la crisis económica del coronavirus.

“La crisis ha afectado no solo a los pilotos de Sudamérica, sino a los de todas partes del mundo. Hemos intentado ayudar como el año pasado, pero no hemos tenido posibilidad de viajar, de ir a Argentina, Chile y Perú para hablar con ellos, de armar un plan. Espero que el año que viene se pueda trabajar más cerca a ellos”, dijo David Castera.

Del lado peruano, solo está confirmada la presencia del motociclista David Chávez, quien irá a su segundo Dakar para sacarse la espina del abandono que sufrió en el 2020. Se extrañará nombres como los de Carlo Vellutino, Lalo Burga, Fernanda Kanno, Leonardo Baronio, Nicolás Fuchs, Alexis Hernández entre otros.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Christian Cueva en problemas: el repaso a todos los tropiezos en su carrera profesional

Ante esto, Castera explicó que son conscientes que administran dos carreras a la vez, la de los equipos que van con presupuestos millonarios a ganar el Rally Dakar y de los equipos chicos y pilotos amateurs que van por su propia aventura.

El Dakar partirá el 3 de enero en Jeddah y finalizará en la misma ciudad el 15 del mismo mes, luego de doce etapas recorridas con un total de 4.767 kilómetros de especial.

(Foto: Dakar.com)





Las medidas

Ante la consulta de los colegas, Castera también habló que este Dakar 2021 servirá para que los pilotos se aíslen un poco de lo complicado que está el mundo con el coronavirus. En los campamentos se establecerán las medidas sanitarias necesarias para evitar que sea un punto de contagio.

Ninguna persona ajena al Dakar podrá entrar al campamento si no ha estado desde el día 1. Para poder ser parte de la carrera en cualquier ámbito, incluso como prensa, se ingresa luego de presentar un resultado negativo al test del COVID-19.

🇪🇸 David Castera sobre el Dakar 2021



🎙 "Queremos dar lo mejor a los competidores del Dakar." Después de 3 semanas el los recos con su equipo, David Castera cuéntanos su proyecto de recorrido para el Dakar 2021. 🗺#Dakar2021 pic.twitter.com/MVKooQCwQ5 — DAKAR RALLY (@dakar) November 25, 2020









Además, a diario se tendrá 60 pruebas a realizar entre sospechosos de positivo en los campamentos y entre los pilotos. Si alguno da positivo, será puesto en cuarentena en un hotel o si es necesario, hospitalizado, y toda su cadena de contactos será sometido a pruebas.

La burbuja del Dakar intentará ser hermética para evitar que el virus tenga presencia en sus filas. Una carrera donde el compartir es uno de sus principales pilares, tendrá que cambiar al menos por este año para evitar cualquier complicación.

(Foto: Dakar.com)

Otra medida, por ejemplo, es que los almuerzos se podrán en empaques para llevar, así cada participante de la caravana podrá comer en un lugar sin tener contacto con mucha gente. Durante la comida será el único momento en el que las personas podrán sacarse la mascarilla.

No habrá invitados ni salidas del campamento para otras actividades que no sean propias de la carrera. La burbuja dakariana estará preparada para que cada uno que esté dentro no tenga complicaciones, o actuar de la mejor forma ante esta.

Algunas novedades para la carrera

Uso de versiones electrónicas del road book para algunas categorías. Alertas sonoras para los pilotos de los peligros en las rutas. Habrá tramos en los que solo se corra a 90km/h. Los coches no podrán cambiar neumáticos en la etapa maratón. Los motociclistas solo podrán usar seis neumáticos durante toda la carrera. Uso de chalecos equipados con airbag, como los de los Moto GP, para reducir lesiones en caso de accidentes.

* En la entrevista participaron:

Marcelo Camissa / Cadena 3 - Argentina

Roberto Berasategui / Clarín - Argentina

Diego Durruti / Automundo & Corsa - Argentina

Jorge Dominico / Campeones - Argentina

Raúl Andrade / El Mercurio - Chile

Alejandro Cisternas / El Mercurio - Chile

Christian Cruz / El Comercio - Perú

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Internacional: Manchester City y el megacontrato definitivo para tener a Messi | VIDEO