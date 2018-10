Daniel Alfaro, ministro de educación: "Edwin Oviedo debe dar un paso al costado"

Octubre 2019 será un mes apto para menores en el fútbol peruano. La FIFA le entregó a nuestro país la sede del Mundial Sub 17 y en los últimos días llegó la información del peligro que existía de perder esa localía por trámites pendientes desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el ministro Daniel Alfaro no demoró mucho en pedir la palabra para darnos un mensaje de tranquilidad. El Estado apoya el Mundial y solo es cuestión de tiempo para que los documentos pendientes se regularicen.

—¿El Estado Peruano apoyará la realización del Mundial Sub 17?



Nosotros habíamos recibido de la Federación Peruana de Fútbol una carta en la que nos pedían hacer inversiones en ciertos estadios y la declaratoria de interés nacional para el Mundial Sub 17. Eso lo hicieron luego de obtener la sede y nosotros ya habíamos destinado parte de nuestro presupuesto para los Juegos Panamericanos. Nosotros le pedimos a la federación que elijan a una jefa de la organización, que es Mara Seminario. Con ella hemos conversado y le manifestamos nuestro compromiso de apoyar el evento.

—¿Y entonces qué falta para culminar con trámites como la declaratoria de interés nacional?



Queremos determinar primero cuál es la necesidad de inversión que tiene el Mundial para que las canchas del Perú estén acordes con las normas FIFA. Y en eso estamos en este momento, estamos analizando todo eso porque ese es el requisito previo para la declaratoria de interés nacional.

—¿El presupuesto adicional para el Mundial afectará otros proyectos deportivos en el 2019?

​

No vamos a sacrificar dinero de otras disciplinas deportivas por apoyar el desarrollo del Mundial Sub 17. Este torneo será una demanda de presupuesto adicional que estamos ordenando. El presidente Martín Vizcarra ya ha manifestado que existe un apoyo al Mundial Sub 17, aunque debemos cumplir con las gestiones que correspondan al IPD.

—¿Quién aprueba finalmente esta demanda adicional?



La demanda adicional se aprueba con cargo al Ministerio de Economía.

—¿Saben que la fecha límite para enviar esos documentos a la FIFA es el próximo viernes?



Sí y vamos a tratar de llegar a esos plazos. Los trámites están muy avanzados y vamos a correr con eso. De todos modos, vamos a estar en coordinaciones con la FIFA y generar las garantías que necesitan.



—¿Hay comunicación desde el ministerio con la FIFA?



Tenemos contacto con el comité organizador y con la FIFA. Si no llegamos a la fecha, vamos a comunicarnos de todas maneras y pedir unos días más. Las voluntades están dichas y el camino está trazado. Entiendo que se está generando cierto ruido sobre el tema.

—¿El ruido tiene que ver con la distancia que han tomado con Edwin Oviedo?



Como Estado estamos planteando una lucha muy firme contra la corrupción. Lo hemos mostrado desde que comenzamos y desde el discurso del 28 de julio. En esa línea, pedimos una total transparencia a todos los estamentos, y en este caso específico a una entidad deportiva. En el caso del señor Edwin Oviedo, nosotros creemos que él podría dar un paso al costado, mientras soluciona sus temas personales en el Poder Judicial y en su involucramiento en los llamados audios de la vergüenza. Después podría regresar, recordemos que en su gestión clasificamos al Mundial, y eso hay que reconocerlo a todos los miembros de la organización.

—¿Entonces sí van a separar el tema del Mundial Sub 17 con los cuestionamientos a Oviedo?



Claro que sí, nosotros entendemos a la masificación del deporte como hábito de vida saludable. Por eso separamos las cosas, lo que nosotros hemos hecho es solo dar una sugerencia, entendemos que la federación es autónoma.

—¿Le entusiasma que el alcalde Jorge Muñoz se haya mostrado tan comprometido con los Panamericanos?

​

Tenemos muchas expectativas de trabajar con el electo alcalde Jorge Muñoz. Precisamente estamos programando unas reuniones con él para ver una serie de temas con respecto a la dirección en Lima Metropolitana. La meta es promover la vida saludable. Y si la inquietud es sobre los Juegos Panamericanos, la parte física la está viendo el Ministerio de Transportes. Y allí también entiendo que habrá reuniones. Por nuestro lado es ver cómo se están preparando nuestros atletas para estas competencias de Panamericanos y Parapanamericanos.