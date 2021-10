Conforme a los criterios de Saber más

La titánica misión de atrapar a Karim Benzema, Eden Hazard, Vinicius Junior y todas las estrellas del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabeú, estuvo lidera por una muralla inquebrantable que funcionó como reloj suizo bajo el mando del portero del Sheriff Tiraspol, el griego Giorgos Athanasiadis, y secundada por dos torres: Gustavo Dulanto y Danilo Arboleda.

Esa es la dupla de centrales de nacionalidad peruana y colombiana que congenia sueños y vivencias en el mundo del fútbol, después del histórico triunfo de 2-1 sobre el equipo más ganador de la Champions League. Así que, ‘Pochito’, el ‘55′ de las ‘Avispas’, tocó el balón a su compañero de mil batallas, el jugador de 26 años, oriundo de Florida, Valle del Cauca, y que se formó en Deportivo Cali, club con el que debutó a nivel profesional en el 2015. Desde Transnistria, Arboleda se ha dado un tiempo para conocer detalle de su amistad con el futbolista peruano del momento.

El defensa central del Sheriff Tiráspol fue clave en el partido por Champions League frente al Real Madrid. Por ese motivo, compañeros de su equipo le envían un mensaje a Ricardo Gareca: "Tienen que convocarlo".

- ¿Cómo te sientes tras haber hecho historia junto a Gustavo Dulanto y todo el Sheriff ante el Real Madrid?

Una sensación muy hermosa por lo que hicimos como equipo, como grupo, pero tenemos que seguir así, por el mismo camino, con la misma tónica de seguir trabajando. No podemos parar, pues si no clasificamos todo habrá sido en vano, tenemos que seguir.

- ¿La solvencia defensiva que tienes con Gustavo Dulanto es el reflejo de la buena convivencia que tienen fuera del campo?

Gustavo y mi persona somos como familia , siempre nos reunimos, siempre compartimos, hacemos asado, pendiente uno del otro, así que gracias a Dios se ve reflejado en el campo. Tenemos que seguir así, con esa fuerza, seguir afianzándonos para mejorar. Como siempre le digo, hay que mantener siempre el cero. También está en nosotros jugar en otras ligas o en nuestras selecciones, que es el otro sueño que tenemos.

- Tienes mucha similitud con ‘Pochito’: son centrales, de la misma edad, sueñan con su selección y también fueron criticados en sus inicios en el fútbol...

Sí, señor, y él cumple el 9 de mayo, yo el 16. Es mayor por días (risas).

Peruanos que gritaron un triunfo en el Real Madrid.

- ¿Cuándo sonó el sibalto por última vez, en el Bernabéu, se le acercó a Gustavo y qué le dijo, mientras él estaba arrodillado rezando?

Que estábamos muy lejos de la familia, que no se hizo un trabajo en vano, que se le ganó a un equipo muy importante en el mundo. Para nosotros fue muy grato, pues todo el esfuerzo de los compañeros, como corrieron, metieron, yo le decía que tenemos que seguir luchando , que esto no queda acá, lo que está en camino es más difícil. Ya pusimos la vara muy alta, pero hay que sobrepasarla con la ayuda de Dios.

GRAF1106. MADRID, 28/09/2021.- Los defensas del Sheriff Tiraspol, el peruano Gustavo Dulanto (i) y el colombiano Danilo Arboleda, celebra la victoria del equipo moldavo a la finalización del partido de Liga de Campeones que han disputado hoy martes frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

- ¿Cómo fue la preparación de la zona defensiva para soportar las arremetidas del Real Madrid?

Siempre hablamos con Gustavo de que el arco se tiene que mantener en cero. En diez partidos nos hicieron apenas diez goles, entonces, pienso que estamos fuerte en la parte defensiva. Tenemos que seguir mejorando, trabar más duro para que no nos hagan más goles. Esto es de todos. Con amor y sacrificio, el equipo seguirá jugando. El que entra también lucha, deja todo en el campo.

- Gustavo intercambió camiseta con Benzemá, ¿tú con qué jugador?

Con Eden Hazard, a quien me tocó bloquear en más de una ocasión.

- ¿Por qué con el belga?

Siempre lo he seguido por todo lo que hacía en el Chelsea. Era hermoso competir con él y ganarle, con el Sheriff, y el grupo. Por eso, en el campo, le dije que me hiciera el favor de intercambiar la camiseta, y me dijo que sí. Me esperó en el túnel, también se llevó mi camiseta.

- El próximo rival será el Inter, el 19 de octubre en San Siro...

Sí, con la gracia de Dios tenemos que ir con todo. Será demasiado complicado, tenemos que luchar más que el partido con Real Madrid, estar concentrado al cien por ciento, darlo todo, como siempre lo hacemos, e ir a ganar para estar más cerca de la clasificación.

- El pedido que hiciste por Gustavo Dulanto a la selección de Perú en el Instagram fue bien comentado...

Ojalá se le pueda dar pronto, pues se lo merece , él y yo hemos sido muy criticados, pero gracias a Dios estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Ojalá le llegue la oportunidad de jugar por su selección, siempre le comento esas cosas. Nuestros sueños siempre han sido representar a nuestros países. Por ahora, hay que esperar el momento, ya cuando llegue, se disfrutará y dará lo mejor por el amor a nuestro país.

- ‘Pochito’ también te postula a ti a la selección de Colombia...

Sí, es un sueño que siempre lo tendré toda la vida. Espero cuando que cuando se me cumpla lo haré con amor, con humildad, con cariño. Sería un orgullo impresionante representar a mi país.

- ¿Quién sabe que, más adelante, sean rivales en sus selecciones?

Ojalá se cumpla, pero para eso tenemos que seguir trabajando. Ahora estamos en Sheriff, así que pensando lo que viene.

- Disfrutas de un presente alentador, luego de haber soportado críticas en tu corto paso en América de Cali...

Es la vuelta que da el fútbol. Siempre yo he dicho que, hay gente que apoya en las malas siempre debe estar presente, pero hay otros que abandonan. Esto es fútbol, todo el mundo está pendiente. Hay personas que siempre soñaron con vivir este momento y no pudieron, a seguir luchando.

- ¿Tienes referenciado al fútbol peruano?

He escuchado de su fútbol por Gustavo, pero tengo amigos como César Valoyes [NdR. ex Aurich y Ayacucho] que ha jugado ahí.

- Seguro que Gustavo te habló mucho de Universitario de Deportes, su ex equipo, del que es hincha...

Sí, yo le pedí una camiseta, acá la tengo, y siempre me la pongo. Veo los partidos con Gustavo , lo apoyo, eso es muy bonito.

- ¿Quién fue tu espejo a seguir en el fútbol?

De Colombia no mucho, siempre admiré a Carles Puyol, un líder, un referente, que siempre lo tengo. Me gustaba como trabajaba, entonces, siempre un luchador, un guerrero.

- Entonces, eres hincha de Barcelona de España...

Sí, señor y pude vencer al acérrimo rival, al Real Madrid en el mismo Bernabéu.

MÁS EN DT