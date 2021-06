Conforme a los criterios de Saber más

“Love Perú and love surfing”. No hace falta mayor descripción para Sofía Mulanovich. Así se presenta y así le regala al país las mejores alegrías en este deporte. La ‘Gringa’, la ‘Reina’, ‘Sofi’ o simplemente nuestra campeona sigue ganándose los mejores espacios en el deporte nacional y ayer celebró su clasificación a Tokio 2020. Sí, Sofía clasificó a los Juegos Olímpicos gracias a que los resultados del Mundial ISA 2021 jugaron a su favor. Así como el destino le quitó las mejores olas para su competencia, le abrió otras puertas para que se pueda llamar olímpica.

Sofía, luego de quedar fuera del torneo, decidió dejarlo todo en manos de la naturaleza - ”prefirió no ilusionarse” , nos cuentan sus allegados. Tras caer en la tercera ronda de repechaje de este Mundial 2021, parecía que los sueños de Tokio se esfumaban entre la espuma de la playa El Sunzal de El Salvador, pero no. La ISA guardaba en sus reglamentos dos opciones para la peruana: que las neozelandesas clasifiquen en este mundial y le quiten el cupo a su compatriota que lo logró en el 2019 o que pase lo mismo con las japonesas. La primera opción no se dio, pero ayer fueron las niponas las que le regalaron al Perú esta alegría.

Mahina Maeda y Amuro Tsuzuki lograron meterse entre los siete cupos clasificatorios, por lo que se liberó el cupo que Shino Matsuda había logrado en el ISA 2019. Al no haber otra representante de esa región entre las 30 primeros -criterio ISA-, el cupo pasó a la campeona del evento, nuestra compatriota Sofía Mulanovich.

Sofía Mulanovich y la Selección Peruana de tabla en el ISA World Surfing (Foto: Twitter)

—Team Perú—

A todos sorprendió la repentina eliminación de la peruana en la tercera ronda de repechaje. Según comentan sus allegados, “llegó muy cargada por todo lo que tuvo que pasar antes” para poder clasificar, sobre todo por el problema que tuvo con la Federación de Tabla. Si bien, dejó atrás todo eso y se dedicó a su surfing, al máximo nivel esas cosas que arrastras siempre terminan costando.

“ Cuando compitió estaba un poco estresada. Se sentía la presión ”, nos dice alguien que está con el equipo peruano en El Salvador. “No se sintió muy cómoda por todo el proceso. No compitió a su 100%”, repite esta persona que conoce muy bien a Sofía Mulanovich.

Pese a ello, las chances para ella estaban ahí. Se dedicó a apoyar al resto del equipo nacional y anoche le tocó celebrar con todos, ya que Miguel Tudela también logró el cupo para los Juegos. Daniella Rosas y Lucca Mesinas pudieron confirmar los suyos, por lo que la delegación de surf peruana estará completa en Tokio. “ Ahora Sofía está feliz. Se emocionó hasta las lágrimas ”, nos cuenta. Y en sus redes sociales así lo refleja.

Por lo que se puede ver en las redes sociales, fue Fernando Aguerre, presidente del ISA, quien le comunicó a Sofía Mulanovich su clasificación a Tokio 2020. En la captura que se pude ver de la videollamada, se ve a la peruana al borde de las lágrimas

Locura continental

“Ir con equipo completo a Tokio es increíble. Todo ha sido, simplemente, una locura”, nos cuenta brevemente Lucca Mesinas, quien aseguró su cupo para los Juegos.

La jornada fue muy emocionante no solo para el Perú, si no para toda Sudamérica, ya que la clasificación de los peruanos abrió las puertas a sus amigos. Daniella y Lucca liberaron sus cupos de Lima 2019 para la ecuatoriana Dominic Barona y el argentino Leandro Usuna, mientras que el mismo Lucca y Miguel Tudela eliminaron en su heat al representante de Indonesia, lo que le abrió el cupo al chileno Manuel Selman.

La emoción fue total, pero controlada, ya que los peruanos siguen en carrera hacia el título mundial. Rosas está a un heat de meterse en la final y Miguel con Lucca a dos.

